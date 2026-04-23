После обильных осадков, которые выпали в Москве и области 23 апреля, в столичном регионе сохранится холодная погода, она может смениться потеплением лишь к началу мая. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на главного специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяну Позднякову.

По ее словам, холодная погода сохранится в Москве и Подмосковье до 27—28 апреля. О потеплении можно будет говорить только в последние числа месяца, а общая волна холодов сойдет на нет уже к первым майским праздникам, прогнозирует специалист.

Говоря о рекордно низком атмосферном давлении, синоптик рассказала, что вплоть до 28 апреля этот показатель будет оставаться значительно ниже климатической нормы — на 7—15 единиц.

Атмосферное давление в Москве 23 апреля снизилось до рекордного значения в 727,6 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, сообщил в своем телеграм-канале специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Прежний минимум — 729,5 мм — фиксировался в 2015 году.

Ожидается, что в течение суток через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт и установится облачная погода с периодическими ливнями. Вечером к дождю может примешиваться мокрый снег, а общий объем осадков к концу дня составит около 8,5 литров воды на квадратный метр, добавил Тишковец.

Московский Дептранс на фоне ухудшения погоды призвал водителей временно пересесть с личных авто на метро.