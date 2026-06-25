Основатель Microsoft Билл Гейтс подтвердил, что у него были внебрачные связи с двумя женщинами из России — игроком в бридж Милой Антоновой и физиком-ядерщиком Каримой Нигматулиной. Их имена он назвал на заседании комитета по надзору Конгресса США в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна, пишет The Times.

О Нигматулиной

Адвокаты миллиардера добились, чтобы слушания, которые состоялись 10 июня, были закрытыми, но комитет на этой неделе опубликовал стенограмму его показаний. Согласно тексту, Гейтс уточнил, что одной из женщин на момент интрижки было от 20 до 30 лет, другой — от 30 до 40.

По его словам, работа Нигматулиной тогда была связана с компанией TerraPower (американский инновационный стартап в сфере атомной энергетики). Гейтс сказал, что является крупным инвестором этого проекта.

На вопрос о том, обсуждал ли он когда-нибудь с Нигматулиной Эпштейна, миллиардер ответил отрицательно. Когда же его спросили, известно ли ему о каких-либо взаимодействиях с Эпштейном с ее стороны, Гейтс ответил, что был бы «поражен», если бы узнал о том, что они имели место.

Карима Нигматулина — дочь российского академика, научного руководителя Института океанологии им. П.П. Ширшова Роберта Нигматулина. Она с отличием окончила Принстонский университет, затем продолжила образование в Массачусетском технологическом институте, где получила степень кандидата наук. До 2012 года работала в США, в том числе в команде Билла Гейтса, затем вернулась в Москву. В 2016 году была избрана профессором РАН.

О шантаже Эпштейна

В ходе шестичасового опроса 70-летний Гейтс сообщил, что Эпштейн узнал о наличии у него русских любовниц и намеревался шантажировать его этим.

«Меня не шантажировали, но, судя по электронным письмам, похоже, что мысли господина Эпштейна развивались именно в этом направлении», — сказал Гейтс конгрессменам.

Речь идет о письмах из массива файлов по делу Эпштейна, обнародованных Минюстом США в январе этого года. Среди них были черновики электронных сообщений, в которых утверждалось, что от кого-то из своих русских женщин Гейтс якобы подхватил венерическое заболевание и пытался найти способ лечить свою жену Мелинду Френч Гейтс антибиотиками без ее ведома.

Бывший техномагнат заявил на слушаниях, что у него «никогда не было заболеваний, передающихся половым путем», но допустил, что мог рассказать о своих опасениях оказаться зараженным своему экс-советнику Борису Николичу, дружившему с Эпштейном. Гейтс добавил, что «никогда никому не давал лекарства тайно».

The Wall Street Journal писала в 2023 году со ссылкой на осведомленные источники, что Эпштейн все же пытался шантажировать Гейтса, зная о его романе с Милой Антоновой. Как утверждалось, русская бриджистка сама обратилась к финансисту за помощью в реализации бизнес-идеи, и тот оплатил ей обучение программированию. После этого Эпштейн пытался добиться от Гейтса возмещения этой суммы.

О третьей любовнице и встречах с Эпштейном

На заседании комитета Гейтс также признался в третьей внебрачной связи — с доктором медицинских наук Элис Джейкобс Нессельрод. Об этом Эпштейну, по-видимому, тоже было известно, хотя этот роман завершился еще до знакомства двух миллиардеров в 2011 году. Основатель Microsoft был удивлен, когда члены комитета показали ему письмо от 2013 года, в котором Эпштейн упоминал его и Нессельрод.

На вопрос, были ли другие романы, о которых Эпштейну могло быть известно, Гейтс ответил уклончиво: «Думаю, мы никогда этого не узнаем, потому что он мертв».

В июле 2019 года Эпштейна повторно арестовали по обвинению в торговле людьми, включая несовершеннолетних. В августе того же года финансист был найден мертвым в своей тюремной камере. Согласно отчету судмедэксперта, он покончил с собой.

Также Гейтс рассказал на слушаниях, что встречался с Эпштейном «примерно 12-14 раз», кроме того они дважды созванивались по Skype. Все это было в течение четырех лет — с 2010 по 2014 год.

Миллиардер, который ранее заявлял, что его любовницы не имели отношения к жертвам сексуальных преступлений Эпштейна, а он сам никогда не проводил время с женщинами из его окружения, на этот раз допустил, что мог находиться в присутствии жертв. Он признал это после того, как ему сказали, что, согласно расследованию комитета, некоторые сотрудники Эпштейна тоже могли подвергаться насилию с его стороны.

Самому Гейтсу не предъявлялись обвинения в причастности к сексуальному насилию.