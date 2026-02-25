Сооснователь Microsoft Билл Гейтс впервые после публикации новых файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна открыто признался в двух внебрачных связях с женщинами из России. Одна из них — профессиональный игрок в бридж Людмила (Мила) Антонова. Что о ней известно — в материале RTVI.

24 февраля Гейтс извинился перед сотрудниками своего благотворительного фонда за связи с Эпштейном. Он подчеркнул, что «не делал ничего противозаконного», а его любовницы не были жертвами финансиста. Гейтс добавил, что никогда не ночевал у Эпштейна, не был на его острове и не проводил время с женщинами «из его окружения».

По словам сооснователя Microsoft, с Антоновой он познакомился на турнире по бриджу, а со второй россиянкой, физиком-ядерщиком, — в бизнес-среде. Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), физик работала в одной из компаний Гейтса, но был ли у нее роман с бизнесменом именно в этот период, неизвестно. Имя женщины не раскрывается.

Об обоих внебрачных связях Гейтса знал его бывший научный советник Борис Николич, он и рассказал о них Эпштейну. Финансист впоследствии воспользовался этими знаниями, чтобы шантажировать Гейтса, писала WSJ в 2023 году со ссылкой на осведомленные источники.

«Бридж как секс»: роман Гейтса с россиянкой

Как выяснил RT, Мила Антонова родилась в Тольятти Самарской области. Отец девушки — рабочий автозавода и один из создателей общественной организации «Чувашская национально-культурная автономия города Тольятти».

С 2000 по 2005 годы Антонова училась в тольяттинской Академии управления по специальности «менеджмент». В вузе студентка заинтересовалась бриджем, который был частью частью учебной программы по математике. После выпуска Антонова некоторое время жила в родном городе, но затем уехала в США и основала там бридж-клуб.

Гейтс познакомился с Антоновой примерно в 2010 году, когда той было 20 лет. Россиянка играла на турнире по бриджу против бизнесмена. Девушка рассказывала в видеоролике, что ей не удалось обыграть бизнесмена, но она «пыталась пнуть его ногой», цитирует WSJ. Впоследствии Антонова рассказывала своему преподавателю в России, что Гейтс «не так хорошо играет, как она ожидала».

RT обнаружил в интернете видеолекцию Антоновой о бридже. На одном из слайдов россиянка позирует с Гейтсом.

«Бридж как секс: если у вас нет хорошего партнера, у вас должна быть хорошая рука», — шутила девушка на лекции.

По данным WSJ, Антонова искала средства для запуска онлайн-школы бриджа BridgePlanet. Она рассчитывала привлечь $500 тыс. на проект, чтобы «продвигать бридж, создавая качественные обучающие материалы для начинающих и опытных игроков».

Через советника Гейтса Николича девушка познакомилась с Эпштейном. В ноябре 2013 года Антонова лично представила свой проект финансисту в его таунхаусе в Нью-Йорке. Позже она написала Эпштейну письмо и поблагодарила за встречу. Американец не стал инвестировать в проект Антоновой, но позже оплатил для нее курсы по программированию. Россиянка утверждала WSJ, что деньги были переведены напрямую в школу.

«Я не знаю, зачем он это сделал. Когда я спросила, он ответил что-то вроде того, что он богат и хочет помогать людям, когда может», — рассказала Антонова.

В 2014 году девушка ненадолго останавливалась в нью-йоркской квартире Эпштейна, но, по словам Антоновой, ни с самим финансистом, ни с кем-либо другим в тот визит не общалась. По словам россиянки, она «понятия не имела», что Эпштейн преступник и мог иметь «скрытые мотивы».

«Я просто думала, что он успешный бизнесмен и хотел помочь. Я в ужасе от Эпштейна и того, что он сделал», — заявила Антонова WSJ.

Шантаж Гейтса

Источники газеты утверждали, что в 2017 году Эпштейн отправил Гейтсу электронное письмо с требованием возместить расходы на обучение Антоновой в школе программирования. При этом сумма была «несущественной», а тон сообщения говорил о том, что Эпштейн знал о связи бизнесмена с россиянкой и мог ее разоблачить, заявили собеседники издания.

В том же 2017 году Эпштейн написал советнику Гейтса Борису Николичу о скупости основателя Microsoft, обвинив последнего в том, что он оставил свою бывшую русскую любовницу, — предположительно Антонову, — «без гроша в кармане».

«Твой друг Билл — псих. Его бывшая девушка не может позволить себе кондиционер, не может позволить себе поехать играть в бридж», — писал финансист Николичу.

Он утверждал, что девушка ночует «на диване у подруги» и очень нуждается в деньгах. Эпштейн заявил, что россиянка писала ему электронные письма и в результате он якобы отправил ей «немного» денег.

«С ней все в порядке, но она разорена. Эта история затмила бы Трампа на первых полосах газет», — утверждал финансист.

В новых файлах по делу Эпштейна, опубликованных Минюстом США в конце января, обнаружились черновики писем, которые финансист отправил самому себе от имени советника Гейтса в 2013 году. В сообщениях говорится, что Гейтс якобы заразился венерическим заболеванием после «секса с русскими девушками» и просил найти ему антибиотики, чтобы «тайно передать» своей тогдашней супруге Мелинде.

Представитель Гейтса назвал эту информацию «абсолютно абсурдной и совершенно ложной». По его словам, Эпштейн был разочарован отсутствием постоянных контактов с сооснователем Microsoft, поэтому хотел «заманить его в ловушку и опорочить репутацию».