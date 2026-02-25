Основатель Microsoft Билл Гейтс извинился перед сотрудниками своего благотворительного фонда за связи с финансистом Джеффри Эпштейном и признался в супружеских изменах. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Я не делал ничего противозаконного… Было огромной ошибкой проводить время с Эпштейном… Я крутил романы на стороне, с игроком в бридж из России… и с русским физиком-ядерщиком, с которой я познакомился по работе», — сказал Гейтс.

По его словам, эти женщины не имели отношения к жертвам Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. Основатель Microsoft пояснил, что никак не был причастен к преступлениям финансиста и никогда не проводил время с женщинами из его окружения.

Американского финансиста Джеффри Эпштейна судили за сексуализированное насилие над несовершеннолетними и сексуальную эксплуатацию детей. В 2019 году он покончил жизнь самоубийством в манхэттенской тюрьме.

В конце января Минюст США опубликовал 3 млн страниц файлов из уголовного дела против финансиста. В двух письмах, отправленных Эпштейном на собственный электронный адрес в июле 2013 года, сказано, что Гейтс занимался сексом с «русскими девушками», которые заразили миллиардера инфекциями, передающимися половым путем. Финансист в письме говорил, что из-за этого основатель Microsoft был вынужден принимать антибиотики.

16 февраля генеральный прокурор США Пэм Бонди также опубликовала списки из 300 имен знаменитостей и политиков, которые упоминаются в материалах по делу Эпштейна.