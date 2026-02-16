Генеральный прокурор США Пэм Бонди опубликовала списки из 300 имен знаменитостей и политиков, которые упоминаются в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Соответствующее письмо было направлено лидерам Конгресса США, пишет The New York Post.

По словам генпрокурора, теперь наступило полное соблюдение установленного 19 декабря 2025 года крайнего срока для публичного обнародования файлов, связанных с финансистом.

В списке упоминаются действующий президент США Дональд Трамп, экс-американский лидер Барак Обама и его супруга, основатель Microsoft Билл Гейтс, принц Гарри, актер Роберт Де Ниро, певица Бейонсе, бывший президент США Билл Клинтон, его супруга Хиллари Клинтон и другие.

Бонди пояснила, что несколько человек из опубликованного списка находились в «активном прямом контакте» с Джеффри Эпштейном или его сообщницей Гислейн Максвелл. Другие упоминаются «в части документов, в числе которых сообщения СМИ».

Генпрокурор Бонди и ее заместитель Тодд Бланш пояснили, что к материалам, скрытым от общественности, относятся документы, на которые распространяется «привилегия защиты процесса принятия решений, привилегия защиты результатов работы юриста и адвокатская тайна». Кроме того, Минюст отредактировал имена жертв и личную информацию, позволяющую установить их личность.

В декабре 2025 года Министерство юстиции США обнародовало часть материалов по делу Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. При этом, СNN передавал, что в этих файлах были отредактированы целые страницы — ведомство якобы «утаило из документов больше, чем того требует закон».

CNN отмечал, что в обращении Минюста к федеральному суду указано, что адвокат по защите конфиденциальности жертв выступает за сокрытие лиц всех женщин на фотографиях с Эпштейном, поскольку невозможно установить личность каждого человека на снимках.

В конце января Минюст опубликовал самый крупный архив материалов по делу Эпштейна. Из них следует, что сеть его контактов охватывала сотни влиятельных людей по всему миру. Так, 8 февраля экс-министр культуры Франции и действующий президент Института арабского мира (IMA) Жак Ланг подал в отставку из-за связи с финансистом. СМИ подсчитали, что Ланг и его дочь Кэролайн упоминаются в «файлах Эпштейна» свыше 670 раз. Также из-за причастности к делу Эпштейна с поста ушел и советник премьер-министра Словакии Мирослав Лайчак. По данным NewsMaker, политик обсуждал с бизнесменом «хорошеньких девушек», а его фамилия и прозвище упоминаются в файлах по делу финансиста более 1 тыс. раз.