Экс-министр культуры Франции Жак Ланг заявил, что решил уйти с поста президента Института арабского мира (IMA). Он уже оповестил о своем решении министра иностранных дел Жан-Ноэля Барро, сообщает France Info.

Ранее стало известно, что Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении 86‑летнего экс-министра и его дочери Каролин по делу об отмывании денег, мошенничестве с налогами и связях с обвиняемым в секс-преступлениях американского миллиардера Джеффри Эпштейна.

По данным СМИ, Жак Ланг и его дочь Кэролайн упоминаются более 670 раз в так называемых «файлах Эпштейна». Кроме того, согласно завещанию финансиста, которое Эпштейн составил незадолго до смерти, Кэролайн Ланг должна была получить 5 млн долларов и что она основала в 2016 году компанию совместно с бизнесменом, а также владела вместе с отцом офшорной компанией на Виргинских островах. На фоне скандала Кэролайн Ланг ушла с поста главы синдиката кинопродюсеров.

«Нынешняя обстановка, изобилующая личными нападками, подозрениями и различными спекуляциями, токсична. Она вызывает у меня отвращение. Она может только навредить этому великолепному учреждению», — заявил Жак Ланг в своем письме Барро.

Он добавил, что предлагает рассмотреть его отставку на внеочередном заседании совета директоров, чтобы защитить репутацию института, а затем получить возможность спокойно опровергнуть все обвинения.

В МИД Франции (один из ключевых спонсоров IMA — прим. RTVI) и Елисейском дворце сообщили, что приняли решение Ланга об отставке к сведению. Барро уже объявил о начале процедуры поиска преемника экс-министра культуры на пост главы института.

Сам Ланг ранее заявлял агентству AFP, что считает все обвинения необоснованными и с «спокойствием и даже облегчением» воспринял начало расследования, которое, по его словам, должно прояснить ситуацию и восстановить его репутацию.