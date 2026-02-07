Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении бывшего министра культуры, президента Института арабского мира (IMA) Жака Ланга и его дочери Каролин по обвинению в «отмывании денег при отягчающих обстоятельствах налогового мошенничества». Об этом сообщает France Info.

Le Figaro уточняет, что расследование касается «фактов, раскрытых изданием Mediapart», и возможных финансовых связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, умершим в тюрьме в 2019 году. По данным издания, имена экс-министра культуры Франции и его дочери упоминаются более 670 раз в так называемых «файлах Эпштейна».

Кроме того, Каролин Ланг упомянута в финансовом завещании американского финансиста, составленном за два дня до его смерти, где указано, что она должна была получить 5 млн долларов и что она основала в 2016 году компанию совместно с Эпштейном и владела вместе с отцом офшорной компанией на Виргинских островах.

На фоне разгоревшегося скандала Каролин Ланг ушла с поста главы синдиката кинопродюсеров, а ее отец был вызван в МИД Франции (министерство — один из главных спонсоров Института арабского мира, который Ланг возглавляет с 2013 года).

86-летний экс-министр заявил, что «полностью берет на себя ответственность за свои прошлые связи» с американским финансистом, а также заверил, что ничего не знал о криминальном прошлом Эпштейна, с которым познакомился около 15 лет назад через режиссера Вуди Аллена.

По данным France Info, в опубликованных «файлах Эпштейна» не упоминаются те секс-преступления, в которых обвинялся финансист и упоминаемые в его документах чьи-либо имена совершенно не означают, что указанный человек может быть в чем-то виновен. Однако, уточняет издание, переписка свидетельствует о том, что Ланг и Эпштейн друг друга хорошо знали. Кроме того, последний якобы несколько раз просил бывшего чиновника оказать влияние на Елисейский дворец, чтобы получить некую награду в сфере, связанной с архитектурой.

В опубликованных в конце января «файлах Эпштейна» встречаются упоминания российских моделей и музыкантов. Кроме того, из обнародованных документов по делу покойного финансиста следует, что тот хотел встретиться с президентом России Владимиром Путиным и главой Центробанка Экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и приватизация в переписке Джеффри Эпштейна. Песков заявил RTVI, что Кремль не получал каких-либо предложений от Эпштейна касательно встречи с российским лидером.