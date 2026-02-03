Кремль не получал каких-либо предложений от американского финансиста Джеффри Эпштейна, в том числе касательно встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил RTVI пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

О том, что Эпштейн хотел встретиться с Путиным, стало известно из обнародованных в конце января документов по делу покойного финансиста, обвиненного в педофилии и секс-торговле людьми, в том числе несовершеннолетними. Минюст США рассекретил 3,5 млн страниц, включая более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. изображений.

Британский таблоид Daily Mail насчитал более 1 тыс. упоминаний Владимира Путина в новых «файлах Эпштейна», большинство из них — перепечатки или заголовки статей в СМИ. В частности, в двух письмах от 2011 и 2014 годов обсуждается возможность встречи с президентом России.

В переписке разных лет с тогдашним генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом Эпштейн несколько раз заявлял о своем желании встретиться с Путиным. В 2018 году, в преддверии саммита президентов России и США в Хельсинки, финансист заявил Ягланду, что якобы может предоставить Кремлю «ценную информацию» о Дональде Трампе, следует из рассекреченных документов.

Сам Трамп неоднократно отвергал любые обвинения в свой адрес, связанные с делом Эпштейна. 2 февраля он заявил, что никогда не дружил с финансистом и не был на его частном острове. «А вот почти все эти продажные демократы и их спонсоры там были», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

The New York Times (NYT) насчитала в «файлах Эпштейна» более 38 тыс. упоминаний Трампа, его жены Мелании и других слов и фраз, связанных с президентом США. Большинство этих документов — различные новостные статьи, которые приходили рассылкой на электронную почту финансиста. Прямой переписки между Эпштейном и Трампом в новых файлах не содержится, указывает NYT. Как отмечает издание, документы не указывают на какие-либо неправомерные действия со стороны американского лидера.

«Русский след» в файлах Эпштейна

Среди прочего, в «файлах Эпштейна» упоминаются основатель ЛДПР Владимир Жириновский, а также лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. Их имена фигурируют в приобщенных к досье статьях американских изданий Foreign Affairs и The Economist.

В одном из рассекреченных писем упоминаются девушки из России, в том числе модель по имени Рая из краснодарского агентства Shtorm. Она заявила RT, что ей предлагали работу за границей, от которой пришлось отказаться. «Для меня было небезопасно ехать в страну, где я никого не знаю. Если бы согласилась, я бы явно уже была мертва», — сказала Рая.

В «файлах Эпштейна» также содержится анкета модели из Самары, пишет РБК. Кроме того, там фигурируют переписки финансиста с моделью из Волгограда и девушкой из Саратова, которой тот предлагает «приехать в гости». Из документов также следует, что свое резюме в виде презентации банкиру присылала модель, бывший корреспондент «России-2» и член комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Ольга Пономарь-Бекер.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя переписку Эпштейна с адресатом по фамилии Ротшильд, написал в соцсети X, что «сатанисты* извлекли выгоду из множества возможностей после госпереворота на Украине». На основании рассекреченной переписки Дмитриев также сделал вывод, что основатель Microsoft Билл Гейтс продвигал небезопасные вакцины от коронавируса и блокировал продвижение российского препарата «Спутник».

Джеффри Эпштейн был осужден в 2008 году за изнасилование несовершеннолетней. В июле 2019 года его повторно арестовали по обвинению в торговле людьми, включая несовершеннолетних. В августе того же года 66-летний финансист был найден мертвым в своей тюремной камере. Согласно отчету судмедэксперта, он покончил с собой.

* Международное движение признано в России экстремистским и запрещено