Финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый в секс-торговле людьми и педофилии, вел переписку с моделью по имени Вера из Волгоградской области. На это обратило внимание издание V1.RU.

Первые упоминания Веры появляются в переписке Эпштейна с Надей Марченко — моделью, пилотом и владельцем авиакомпании из Словакии, пропавшей без вести в 2024 году. Их диалог датирован июлем 2007 года.

Марченко обсуждает с Эпштейном их скорую встречу, которую, по всей видимости, планирует посетить и Вера.

«У Веры стрижка и кастинг в пятницу до 16:00. Она могла бы привести с собой подругу, но не уверена, получится ли у них в эти выходные. Она должна вернуться в понедельник», — пишет Марченко 25 июля 2007 года.

Сообщения от самой волгоградской модели появляются в ноябре того же года. Она делится с бизнесменом своим новым адресом в Волжском, а также признается, что скучает «по нему и по Нью-Йорку».

Их переписка продолжается до конца 2007 года. Бизнесмен просит девушку скинуть фотографии — личные и города, она рассказывает ему о своих передвижениях, в том числе о переезде в Лондон, делится номером телефона мамы и поздравляет с праздниками.

«С Новым годом!!! Я скучаю по тебе… и по Нью-Йорку. Рада, что ты никуда не уезжаешь!!! Искренне твоя навсегда… блондинка!! ха-ха Крепко обнимаю!! P.S. Постараюсь сделать фотографии получше», — пишет она в письме от 4 января 2008 года (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. RTVI).

После этого имя Веры исчезает из файлов Эпштейна и появляется вновь лишь в 2010 году. Ей пишет друг финансиста Марк Ллойд, информируя о том, что Эпштейн предложил пригласить ее на ужин с экс-президентом ЮАР Джейкобом Зумой.

«Если вас не смущает столь короткий срок и вы сможете принять приглашение, не могли бы вы сообщить мне немного больше информации о себе, а также ваше полное имя (так как мне нужно заранее представить президенту список гостей)», — пишет Ллойд.

Позже Ллойд в переписке с Эпштейном называет Веру «редким сочетанием элегантности, обаяния и природной красоты».

Как выяснило V1.RU из открытых источников, сейчас Вере 37 лет. Ранее она была успешной российской моделью, сотрудничала с агентствами в Милане, Нью-Йорке и Лондоне. Большая часть фото, опубликованных в ее соцсетях, была сделана до 2025 года во Франции. Последний снимок датирован ноябрем 2025 года, на нем Вера запечатлена в столице Великобритании.

В файлах Эпштейна фигурируют и другие модели из России. В частности, в одном из писем от 2018 года некий отправитель рассказал финансисту о девушке по имени Рая из модельного агентства Shtorm в Краснодаре и отправил бизнесмену ссылку на ее портфолио.

Основательница агентства заявила, что организация не имеет отношения к вечеринкам Эпштейна и никогда не отправляла девушек в США. Сама модель также опровергла связи с финансистом.