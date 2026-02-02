В свете скандала, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном, и упоминания в файлах его дела украинского президента Владимира Зеленского, для России важно понимать, что «именно вот с этими людьми нам предлагается садиться за стол переговоров». На это указал депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии «Газете.Ru». Как отреагировали в России на рассекреченные документы — в материале RTVI.

«Необратимые последствия» для Европы

По словам Милонова, сама «тяга к оргиям», о чем дают представления опубликованные файлы, уже давно не удивляет и даже перестала считаться чем-то предосудительным. Он отметил, что не удивится, если это даже назовут вариантом нормы.

«Просто для нас очень правильно понимать, что именно вот с этими людьми нам предлагается садиться за стол переговоров. Честно говоря, я испытываю бесконечное омерзение и брезгливость от того, что эти люди там находятся», — продолжил парламентарий.

Он назвал «пресытившимися бесноватыми подонками» западных политиков и бизнесменов, упомянутых в деле Эпштейна. Также депутат высказал мнение, что скандал может привести к «необратимым последствиям» вплоть до свержения власти в некоторых странах Европы.

«К сожалению, эти временщики не понимают, что они приведут это к тому, что через какое-то небольшое время уже власть в этих странах возьмут те, для кого все вот эти острова кажутся абсолютной дичью», — заключил Милонов.

Некоторые скандальные события, описанные в файлах Эпштейна, в частности, в связи с организацией проституции, происходили на его частном острове Литл-Сент-Джеймс в Карибском море. Обвинение, среди прочего, утверждало, что среди насильно удерживаемых наложниц на острове были несовершеннолетние.

Милонов также прокомментировал упомянутое в документах Эпштейна портфолио девушки из краснодарского модельного агентства Shtorm, которую заочно рекламировали финансисту в переписке. В интервью «Радио Sputnik Санкт-Петербург» депутат назвал «враньем» заявление руководства агентства, что оно не имеет отношения к вечеринкам Эпштейна и никогда не направляло девушек в Америку.

По убеждению Милонова, все российские модельные агентства под предлогом обучения занимаются отбором и поставкой девушек в эскорт или бордели в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны.

У себя в телеграм-канале Милонов написал, что если Shtorm отправляло россиянок на остров Эпштейна, то директора этого агентства нужно самого отправить «в качестве модели на какой-нибудь остров извращенца», чтобы с ним могли делать все что хотят.

«Сатанисты* извлекли выгоду»

Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал в соцсети X на несколько «файлов Эпштейна». Так, комментируя переписку финансиста с адресатом по фамилии Ротшильд, он написал, что «сатанисты* извлекли выгоду из множества возможностей после госпереворота на Украине».

Кроме того, Дмитриев сделал вывод, что основатель Microsoft Билл Гейтс продвигал небезопасные вакцины от коронавируса и блокировал продвижение российского препарата «Спутник». Так спецпредставитель президента прокомментировал опубликованную переписку миллиардера с Эпштейном.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман счел маловероятным, что Эпштейн мог быть связан с КГБ, о чем утверждается в статье Daily Mail. По его словам, отечественные спецслужбы «старались с негодяями обращаться осторожно, поскольку, если такой человек попадается и становится известно, с кем он сотрудничал, это изрядная потеря репутации».

«Думаю, с Эпштейном наши старались бы не сотрудничать именно из-за того, что слишком велик риск запачкаться. И главное — свои не поймут. То есть даже среди коллег по КГБ могло возникнуть сильное отвращение не только к самому Эпштейну, но и к тем, кто с ним работает», — порассуждал Вассерман в разговоре с «Абзацем».

Ведущий канала «Соловьев Live» Сергей Мардан полагает, что «по русскому следу» в файлах Эпштейна нужно возбудить уголовное дело. В частности, по его словам, следствие должно разобраться, было ли краснодарское агентство как-то причастно к вечеринкам Эпштейна или нет.

«Кто-то же организовывал поставки русских проституток (эскортниц или моделей — суть не меняется) на чунга-остров в Карибском море», — говорится в посте канала «Мардан».

Телеведущий Анатолий Кузичев высказал мнение, что «никому ничего не будет», при этом скандал ударит по общественной морали, когда «рядовые» убийцы и педофилы будут считать, что их преступления незначительны по сравнению с преступлениями вип-персон.

«Это все ужасно конечно. В том числе для общественной морали. Теперь всегда можно сказать: “Вы что, собираетесь судить меня за это пустяковое убийство? На фоне методичных изнасилований детей знаменитыми политиками, бизнесменами и артистами? Серьезно?”», — написал Кузичев.

«Прям дух захватывает»

В военно-патриотических каналах также призывают возбуждать уголовные дела и рассуждают о вероятных последствиях.

«Конечно, по файлам Эпштейна надо возбуждать уголовные дела и в России. В них фигурируют (что обнаружено уже сейчас, весь массив будут разгребать еще долго, может и еще чего найдется):

Участие несовершеннолетних из России Сутенеров («модельных агентств») из России Посредников из России, которые «управляли репутацией», т.е фактически пиарили, самого «черного кардинала»

Если никто даже не рыпнется по этому поводу, будет как минимум странно».

«Дело Эпштейна — очень интересный кейс. Тут все сразу: педофилы, гомосексуализм, проститутки, миллиардеры, президенты, заговор элит, Маша Дрокова из движения «Наши», эскортницы, которых подбирало краснодарское модельное агентство. Прям дух захватывает. Но комментировать пока рано, еще не все раскрыли.

Одно можно сказать точно — западные элиты опустились на дно самого глубокого морального колодца, все повязаны друг с другом грязными секретами и криминалом. А кто-то за шторкой двигает этими извращенцами в своих интересах. Кто же там у нас за шторкой?»

«Накал разоблачений даже в цензурированных файлах Эпштейна продолжает подтверждать различные „конспирологические теории заговора“. Собственно, не удивительно, что Эпштейна „самоубили“ в тюрьме, а публикацию файлов максимально затягивали, частично вымарывая наиболее чувствительную фактуру».

* Международное движение признано в России экстремистским и запрещено