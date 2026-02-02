В свете скандала, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном, и упоминания в файлах его дела украинского президента Владимира Зеленского, для России важно понимать, что «именно вот с этими людьми нам предлагается садиться за стол переговоров». На это указал депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии «Газете.Ru». Как отреагировали в России на рассекреченные документы — в материале RTVI.
«Необратимые последствия» для Европы
По словам Милонова, сама «тяга к оргиям», о чем дают представления опубликованные файлы, уже давно не удивляет и даже перестала считаться чем-то предосудительным. Он отметил, что не удивится, если это даже назовут вариантом нормы.
«Просто для нас очень правильно понимать, что именно вот с этими людьми нам предлагается садиться за стол переговоров. Честно говоря, я испытываю бесконечное омерзение и брезгливость от того, что эти люди там находятся», — продолжил парламентарий.
Он назвал «пресытившимися бесноватыми подонками» западных политиков и бизнесменов, упомянутых в деле Эпштейна. Также депутат высказал мнение, что скандал может привести к «необратимым последствиям» вплоть до свержения власти в некоторых странах Европы.
«К сожалению, эти временщики не понимают, что они приведут это к тому, что через какое-то небольшое время уже власть в этих странах возьмут те, для кого все вот эти острова кажутся абсолютной дичью», — заключил Милонов.
Некоторые скандальные события, описанные в файлах Эпштейна, в частности, в связи с организацией проституции, происходили на его частном острове Литл-Сент-Джеймс в Карибском море. Обвинение, среди прочего, утверждало, что среди насильно удерживаемых наложниц на острове были несовершеннолетние.
Милонов также прокомментировал упомянутое в документах Эпштейна портфолио девушки из краснодарского модельного агентства Shtorm, которую заочно рекламировали финансисту в переписке. В интервью «Радио Sputnik Санкт-Петербург» депутат назвал «враньем» заявление руководства агентства, что оно не имеет отношения к вечеринкам Эпштейна и никогда не направляло девушек в Америку.
По убеждению Милонова, все российские модельные агентства под предлогом обучения занимаются отбором и поставкой девушек в эскорт или бордели в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны.
У себя в телеграм-канале Милонов написал, что если Shtorm отправляло россиянок на остров Эпштейна, то директора этого агентства нужно самого отправить «в качестве модели на какой-нибудь остров извращенца», чтобы с ним могли делать все что хотят.
«Сатанисты* извлекли выгоду»
Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал в соцсети X на несколько «файлов Эпштейна». Так, комментируя переписку финансиста с адресатом по фамилии Ротшильд, он написал, что «сатанисты* извлекли выгоду из множества возможностей после госпереворота на Украине».
Кроме того, Дмитриев сделал вывод, что основатель Microsoft Билл Гейтс продвигал небезопасные вакцины от коронавируса и блокировал продвижение российского препарата «Спутник». Так спецпредставитель президента прокомментировал опубликованную переписку миллиардера с Эпштейном.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман счел маловероятным, что Эпштейн мог быть связан с КГБ, о чем утверждается в статье Daily Mail. По его словам, отечественные спецслужбы «старались с негодяями обращаться осторожно, поскольку, если такой человек попадается и становится известно, с кем он сотрудничал, это изрядная потеря репутации».
«Думаю, с Эпштейном наши старались бы не сотрудничать именно из-за того, что слишком велик риск запачкаться. И главное — свои не поймут. То есть даже среди коллег по КГБ могло возникнуть сильное отвращение не только к самому Эпштейну, но и к тем, кто с ним работает», — порассуждал Вассерман в разговоре с «Абзацем».
Ведущий канала «Соловьев Live» Сергей Мардан полагает, что «по русскому следу» в файлах Эпштейна нужно возбудить уголовное дело. В частности, по его словам, следствие должно разобраться, было ли краснодарское агентство как-то причастно к вечеринкам Эпштейна или нет.
«Кто-то же организовывал поставки русских проституток (эскортниц или моделей — суть не меняется) на чунга-остров в Карибском море», — говорится в посте канала «Мардан».
Телеведущий Анатолий Кузичев высказал мнение, что «никому ничего не будет», при этом скандал ударит по общественной морали, когда «рядовые» убийцы и педофилы будут считать, что их преступления незначительны по сравнению с преступлениями вип-персон.
«Это все ужасно конечно. В том числе для общественной морали. Теперь всегда можно сказать: “Вы что, собираетесь судить меня за это пустяковое убийство? На фоне методичных изнасилований детей знаменитыми политиками, бизнесменами и артистами? Серьезно?”», — написал Кузичев.
«Прям дух захватывает»
В военно-патриотических каналах также призывают возбуждать уголовные дела и рассуждают о вероятных последствиях.
«МИГ России»:
«Конечно, по файлам Эпштейна надо возбуждать уголовные дела и в России. В них фигурируют (что обнаружено уже сейчас, весь массив будут разгребать еще долго, может и еще чего найдется):
- Участие несовершеннолетних из России
- Сутенеров («модельных агентств») из России
- Посредников из России, которые «управляли репутацией», т.е фактически пиарили, самого «черного кардинала»
Если никто даже не рыпнется по этому поводу, будет как минимум странно».
Военный волонтер Алексей Живов:
«Дело Эпштейна — очень интересный кейс. Тут все сразу: педофилы, гомосексуализм, проститутки, миллиардеры, президенты, заговор элит, Маша Дрокова из движения «Наши», эскортницы, которых подбирало краснодарское модельное агентство. Прям дух захватывает. Но комментировать пока рано, еще не все раскрыли.
Одно можно сказать точно — западные элиты опустились на дно самого глубокого морального колодца, все повязаны друг с другом грязными секретами и криминалом. А кто-то за шторкой двигает этими извращенцами в своих интересах. Кто же там у нас за шторкой?»
Военный эксперт Борис Рожин:
«Накал разоблачений даже в цензурированных файлах Эпштейна продолжает подтверждать различные „конспирологические теории заговора“. Собственно, не удивительно, что Эпштейна „самоубили“ в тюрьме, а публикацию файлов максимально затягивали, частично вымарывая наиболее чувствительную фактуру».
* Международное движение признано в России экстремистским и запрещено