Министерство юстиции США 1 февраля опубликовало крупнейший массив документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в педофилии и организации секс-трафика. Речь идет о 3,5 млн страниц, включая тысячи видео и сотни тысяч фотографий, на которых фигурируют влиятельные политики и бизнесмены. Священник Владислав Береговой в беседе с RTVI оценил масштаб скандала и объяснил, как верующему человеку стоит реагировать на подобные новости.

О природе «утечек» и интересе аудитории

По мнению священника, появление таких масштабных данных в СМИ редко бывает случайным. Он отметил, что любая информация в медиапространстве работает по принципу выгоды определенных сторон, о существовании которых рядовой читатель может даже не подозревать.

Береговой задался вопросом, есть ли смысл в широком обсуждении этой темы внутри России. По его словам, «совершенно непонятно, что забыла русская домохозяйка из Йошкар-Олы» в подробностях этого скандала. Сама по себе информация обладает характеристикой «бесполезности», пока человек не начинает использовать ее для определенных выводов, считает иерей.

О реакции разных групп общества

Береговой подчеркнул, что оценка материалов дела Эпштейна напрямую зависит от мировоззрения человека:

«Соответственно, если ты неоязычник, если ты сатанист*, если ты оккультист или эзотерик, то ты можешь только сказать: «Ну вот, мы классные ребята. Жалко, что нас спалили»», — сыронизировал священник.

Для христианина же и человека, живущего по совести, подобная информация должна стать поводом не для праздного любопытства, а для обращения к Богу. Священник призывает в таких случаях искать точку опоры в храме и молитве.

Новости как повод для молитвы

Владислав Береговой отметил, что не видит смысла давать политические комментарии в духе «вода мокрая», так как очевидно, что «абсолютное зло должно быть наказуемо». Свою задачу как священнослужителя он видит в призыве к духовной гигиене.

«Как христианин я считаю, что любую новость верующий должен использовать как повод для молитвы», — пояснил он.

Береговой призвал при столкновении с негативом просить Бога «остановить беззаконие», а при чтении новостей о трагедиях — молиться об упокоении душ погибших.

В завершение беседы священник привел слова преподобного Паисия Святогорца:

«Если бы я не знал, что последнее слово будет за Богом, несправедливость этого мира свела бы меня с ума».

* Международное движение признано в России экстремистским и запрещено