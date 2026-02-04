В материалах Министерства юстиции США, обнародованных в рамках закона о прозрачности по так называемому делу Джеффри Эпштейна — американского финансиста, обвиняемого в секс-торговле людьми и педофилии, всплыло личное письмо девушки, в котором упоминается участник российской поп-группы «Иванушки International».

Послание было отправлено в 2012 году. Автор обращалась к американскому финансисту с просьбой помочь ей в посещении показов Парижской недели моды.

В письме девушка рассказала Эпштейну личную историю: в 1995 году, она, будучи шестилетним ребенком, оказалась на небольшом модном событии на Украине, где познакомилась с «милым модельным парнем» 24-х лет, который в шутливой форме пообещал взять ее в жены, когда она вырастет.

«Сейчас этот человек стал известным поп-певцом в российской группе “Иванушки International”», — подчеркнула она.

В переписке не называется конкретное имя участника коллектива, однако, по данным Shot, речь идет о Кирилле Андрееве.

В другой переписке Эпштейна фигурировало имя российского кинорежиссера Тимура Бекмамбетова. Речь идет о письме 2017 года, посвященном организации двухдневного семинара Project Icarai, сфокусированного на темах нейронауки, возможностей человека и междисциплинарного подхода к исследованиям.

Авторы писали о намерении пригласить небольшое количество участников — людей с редкими навыками и особыми способностями, а также специалистов, изучающих личностное развитие. В перечне потенциальных гостей значился и Бекмамбетов — с ссылкой на его страницу в «Википедии» и без каких либо комментариев.

3 февраля в массиве материалов также было зафиксировано упоминание Аллы Пугачевой. Имя певицы появилось в сообщении, отправленном Борисом Николичем — инвестором и бывшим научным советником Билла Гейтса.

Письмо от 13 января 2014 года с темой «Миссия выполнена для некоторых» не включало личного текста — оно представляло собой копию статьи из британской газеты The Times за 2014 год под заголовком «Самые уважаемые люди мира», основанной на международном исследовании YouGov.

Ключевая мысль материала заключалась в том, что Билл Гейтс возглавил глобальный рейтинг общественных симпатий. Отмечалось также, что в России в тот год половину национального топ-10 составили женщины. В этом контексте Алла Пугачева упоминалась как одна из наиболее влиятельных фигур страны.