В массиве данных из 3 млн документов по резонансному делу Джеффри Эпштейна, обнародованных Минюстом США, обнаружилось упоминание Аллы Пугачевой. Выяснилось, что имя певицы фигурировало в личной переписке окружения финансиста, связанной с мировыми рейтингами влияния и Биллом Гейтсом.

Министерство юстиции США 1 февраля открыло доступ к колоссальному архиву — около 3 миллионов страниц материалов, касающихся деятельности скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Среди личных писем и рабочих логов, изученных редакцией RTVI, была найдена фамилия покинувшей Россию в 2022 году певицы Аллы Пугачевой.

Упоминание артистки содержится в сообщении, которое отправил Борис Николич — известный инвестор и бывший советник Билла Гейтса по науке. Известно, что Эпштейн рассматривал Николича как одного из потенциальных преемников в управлении своими активами.

Письмо, датированное 13 января 2014 года под заголовком «Миссия выполнена для некоторых» не содержало личных сообщений — это копия статьи из британского издания The Times 2014 года под заголовком «Самые уважаемые люди мира», основанном на глобальном исследовании YouGov. Основной тезис статьи в том, что

Билл Гейтс возглавил мировой рейтинг симпатий. Россия же отличилась в том году тем, что половину её топ-10 составили женщины. Именно в контексте этого упоминалась Алла Пугачева как одна из самых влиятельных персон страны.

Зачем Николич переслал этот текст Эпштейну — неизвестно. Прямых связей между певицей и одиозным финансистом документы не подтверждают — Пугачева оказалась в переписке лишь косвенно, как героиня заметки.