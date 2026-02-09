Обнародование файлов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна вряд ли приведет к серьезным уголовным делам и пожизненным срокам, заявил «Ленте.ру» политолог Александр Асафов. По его словам, лица, упомянутые в опубликованных Минюстом США документах, могут столкнуться с отставками, но не более.

«Расследования по файлам Эпштейна идут, есть даже какие-то обрывочные данные об этом. Но все это находится внутри американского процессуального процесса — что там на самом деле, знает только Минюст США», — пояснил эксперт.

Асафов обратил внимание, что перед публикацией файлы тщательно проверяли на наличие в них информации о потенциальных преступлений. Он считает, что в обнародованных документах, снимках и электронных письмах больше оснований для подозрений, чем для предъявления конкретных обвинений отдельным людям.

Политолог допустил, что за публикацией могут последовать кадровые перестановки в отношении упомянутых в «файлах Эпштейна» людей. Однако он предполагает, что серьезных правовых последствий — исков от пострадавших и пожизненных сроков — не будет.

«Складывается впечатление, что имела место прекрасно проведенная медиакампания: фокус внимания смещен с преступников и наказаний на конспирологические истории», — заключил он.

В конце января Минюст США опубликовал самый крупный архив материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Из них следует, что сеть его контактов охватывала сотни влиятельных людей по всему миру.

8 февраля бывший министр культуры Франции и действующий президент Института арабского мира (IMA) Жак Ланг подал в отставку из-за связи с Эпштейном. СМИ подсчитали, что Ланг и его дочь Кэролайн упоминаются в «файлах Эпштейна» свыше 670 раз. В завещании финансист писал, что Кэролайн Ланг основала в 2016 году компанию совместно с бизнесменом, а также должна была получить около $5 млн.

Из-за причастности к делу Эпштейна с поста ушел и советник премьер-министра Словакии Мирослав Лайчак. По данным NewsMaker, политик обсуждал с Эпштейном «хорошеньких девушек», а его фамилия и прозвище упоминаются в файлах по делу финансиста более 1 тыс. раз. Сам Лайчак причастность к каким-либо сексуальным услугам отрицал.

Ранее пресс-секретарь 42-го президента США Билла Клинтона Анхель Уренья сообщил, что Клинтон и его супруга Хиллари согласились дать показания я по делу Эпштейна комитету палаты представителей по надзору. Он подчеркнул, что Клинтоны планируют создать прецедент, который будет применяться ко всем.

Комментируя эту новость, политолог Малек Дудаков оценил вероятность того, что в отношении супругов возбудят уголовное дело, как небольшую. Он обратил внимание, что никто из посетителей вечеринок финансиста не столкнулся с правовыми последствиями.