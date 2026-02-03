Вероятность того, что в отношении 42-го президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари Клинтон заведут уголовное дело из-за скандала вокруг финансиста Джеффри Эпштейна, мала, считает политолог-американист Малек Дудаков. Он напомнил «Ленте.ру», что никого из посетителей вечеринок Эпштейна еще не осудили.

По словам эксперта, Клинонтам до этого всегда удавалось выходить «сухими из воды». Однако, если в отношении семьи будет заведено дело, то судить за «педофильские скандалы» стоит именно экс-президента США Билла Клинтона, поскольку тот являлся одним из соучастников Эпштейна, считает Дудаков.

Во время президентского срока Клинтон тесно взаимодействовал с Эпштейном, в том числе летал вместе с ним в другие страны на так называемом «Лолита Экспрессе», напомнил американист.

Джеффри Эпштейн — американский финансист, обвиненный в сексуальной торговле несовершеннолетними. В 2008 году его осудили за изнасилование несовершеннолетней и провел 13 месяцев в тюрьме. Летом 2019 года его повторно задержали по обвинениям в секс-торговле, ему грозило до 45 лет заключения. Через несколько недель миллиардера нашли мертвым в тюремной камере. С февраля 2025 года Министерство юстиции периодически публикует материалы по делу скандально известного финансиста. В «файлах Эпштейна» среди прочего упоминаются известные личности, включая Дональда Трампа.

Накануне пресс-секретарь бывшего президента Анхель Уренья сообщил, что супруги согласились дать показания по делу Эпштейна комитету палаты представителей по надзору. Он подчеркнул, что Клинтоны планируют создать прецедент, который будет применяться ко всем.

В декабре 2025 года комитет опубликовал очередной массив данных по делу Эпштейна. На фотографиях из архива финансиста запечатлен с молодыми девушками, лица которых скрыты. На одном из снимков экс-президент США плавает в крытом бассейне с осужденной пособницей финансиста Гислейн Максвелл и другой женщиной, чье лицо также скрыто.

Кроме того, из переписки в архиве Эпштейна вскрылась предполагаемая сексуальная связь действующего президента США и Клинтона. Так, в одном из писем брат Эпштейна Марк спрашивает его, есть ли у Владимира Путина непристойные фотографии Трампа и «Буббы». Этим прозвищем в одно время называли Клинтона, однако Марк Эпштейн рассказал Newsweek, что речь идет не о нем.