У администрации Трампа остаются вакантными более ста должностей послов по всему миру, в том числе в странах-союзницах США. Это беспрецедентно даже для Белого дома, который проявлял мало интереса к традиционной дипломатии, пишет американский публицист и специалист по международным отношениям Том Николс в колонке для The Atlantic. Как посчитал RTVI, в 104 странах у США до сих пор нет послов, и только в 10 из них есть выдвинутые Трампом кандидаты, которых еще должен утвердить Сенат.

Где у США нет послов

Согласно подсчетам RTVI, на конец мая 2026 года у США не было послов как минимум в 94 странах — об этом свидетельствуют последние данные Американской ассоциации дипломатической службы (AFSA). Еще в 10 странах уже есть кандидаты на этот пост, выдвинутые Трампом, но пока Сенат не утвердил их. То есть формально дипмиссии там тоже остаются без посла.

Послы, предложенные Трампом и одобренные Сенатом за время его президентства, есть в 59 странах. Еще в 18 государствах все еще остаются послы, назначенные при администрации президента-демократа Джо Байдена.

Особый кейс с Кипром: как обратил внимание RTVI, это единственная страна, где есть и действующий посол со времен Джо Байдена (с 2023 года этот пост занимает Джули Дэвис), и новый кандидат, выдвинутый Трампом.

При этом Дэвис, имея полную аккредитацию на Кипре, одновременно выступает временной поверенной в делах Соединенных Штатов на Украине, где до сих пор не назначен новый посол после отъезда Бриджит Бринк. При этом сама Дэвис, как стало известно, тоже собирается уходить с дипломатической службы из-за тех же разногласий с Трампом.

Как писал RTVI, Россия также значится в списке AFSA среди стран, куда пока не номинирован новый посол. Его нет с тех пор, как в июне 2025 года Москву покинула Линн Трейси — она прибыла в январе 2023-го и стала первой женщиной — послом США в России. Нет посла и в американском посольстве в Германии.

«Кому доверяет босс»: кризис традиционной дипломатии

Том Николс, отставной профессор Военно-морского колледжа США Том, в своей колонке для The Atlantic рассуждает о том, можно ли считать отсутствие послов более чем в ста странах, признаком более глубокой проблемы. В ситуации, когда Соединенные Штаты «в той или иной форме воюют почти со всеми» — от Ирана, России и Китая до союзников по НАТО — традиционная дипломатия могла бы исправить ситуацию. Однако президент-республиканец не торопится отправлять послов в почти сотню стран.

Число вакантных посольских должностей беспрецедентна, отмечает Николс. В свой первый президентский срок Дональд Трамп оставил вакантными только 45 должностей послов, более чем вдвое меньше, чем сейчас.

Сама по себе процедура назначения посла США довольно бюрократична: сначала президент выдвигает кандидатуру, а потом ее должен утвердить Сенат. The Wall Street Journal писала о том, что Трамп «медленно выдвигает кандидатуры послов», а те, кого он предлагает, могут надолго задержаться в промежуточном статусе, поскольку Сенат тормозит процесс утверждения кандидата.

Более того, Трамп склонен назначать кандидатами в послы не профессиональных дипломатов, а своих друзей, сторонников и спонсоров, для которых утверждение в Сенате может оказаться еще сложнее. Николс предполагает, что при Трампе назначение на должность посла преследует не дипломатические цели, но используется как поощрение их лояльности.

Как писал RTVI, из 70 с лишним человек, которых успели утвердить или выдвинуть в кандидаты на должности послов, только шесть — кадровые дипломаты. Остальные же пришли в дипломатический мир из других сфер.

Обычно для такого рода благодарностей выбирают представительства в небольших странах, стратегическая важность которых минимальна, отмечает Николс. Трамп же поступает наоборот, сажая друзей в дипломатические кресла важных союзников.

Например, тот факт, что послом Ямайки при Трампе стала Кари Лейк, ярая сторонница движения MAGA (Make America Great Again) и неудавшаяся политическая деятельница, Николс считает оскорблением для дружественной США страны. В посольствах в Израиле и Франции, по мнению Николса, дипломатические миссии также возглавляют «некомпетентные люди».

«Эти назначения не только выражают презрение Трампа к дипломатии, но и отражают его давно очевидное недоверие к экспертам в целом и к профессиональным дипломатам, в частности», — пишет Николс.

Николс уверен, что США не смогут содействовать урегулированию на Украине, если ни в Москве, ни в Киеве нет послов. Эксперт также осуждает и стремление Трампа объединить зоны ответственности, передав одному послу в ведение несколько стран и дажерегионов. Эта стратегия не может быть эффективной, поскольку только перегружает дипломатов и создает путаницу.

По мнению Николса, Трамп не только не знает, чем занимаются его послы, но и не хочет этого знать. Госсекретарь Марко Рубио как опытный политик мог бы взять на себя этот вопрос, однако именно он в начале своей службы на посту госсекретаря отозвал послов из 30 стран. В Госдепартаменте заявили, что это обычная практика, но Николс уверен, что это не так. Обычно, объясняет он, послы подают в отставку в начале работы новой администрации, а потом остаются на своих местах до тех пор, пока их не попросят продлить срок полномочий или не пришлют им замену. То есть обычно их не отзывают, оставляя должность вакантной.

Как полагает колумнист, Трамп выучил урок, полученный во время первого президентского срока. Он больше не доверяет профессиональным госслужащим и дипломатам, а считает их своими политическими врагами. Сейчас Трамп не хочет, чтобы США за рубежом представляли люди, которым он не может доверять. Его политика строится по принципу: «если вы хотите общаться с Соединенными Штатами, то ждете, пока к вам не придет кто-то, кому босс доверяет».

Дипломатия перемещается из посольств в круг людей, которые имеют прямой доступ к президенту.

Автор называет такую ситуацию «провалом Трампа», а его подход к дипломатии — неприемлемым. США не обязаны иметь послов во всех странах мира, однако администрация Трампа столкнулась с многочисленными неудачами именно из-за нехватки дипломатических навыков, в том числе из-за неспособности заручиться поддержкой союзников для операций на Ближнем Востоке, заключает Николс.