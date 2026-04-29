Главный американский дипломат на Украине Джули Дэвис покинет пост временного поверенного в делах посольства США в Киеве и завершит дипломатическую службу в июне 2026 года. Об этом сообщил Госдепартамент. Смена поверенного происходит на фоне напряженных отношений между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Как заявил представитель ведомства Томми Пиготт, Дэвис уйдет в отставку по завершении работы в Киеве. Ранее газета Financial Times писала, что причиной решения могло стать ее недовольство уровнем поддержки Украины со стороны администрации Трампа. В Госдепартаменте это утверждение опровергли.

«Посол Дэвис неизменно поддерживала усилия администрации Трампа по достижению прочного мира между Россией и Украиной», — сказал Пиготт. «Она будет и впредь с гордостью продвигать политику президента Трампа до тех пор, пока официально не покинет Киев в июне 2026 года и не уйдет в отставку из министерства».

По данным Reuters, Трамп оказывает давление на Зеленского с целью добиться территориальных уступок в рамках возможного мирного соглашения. Зеленский, в свою очередь, заявлял, что Киев не готов вывести войска из Донбасса и отмечал изменение приоритетов Вашингтона, в том числе на фоне конфликта США с Ираном.