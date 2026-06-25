Хамовнический суд Москвы вынес приговор обвиняемым по делу о вымогательстве в Telegram-каналах более 23,5 млн рублей у топ-менеджеров компаний «Ростех», «Россети» и основателя компании Yota. Об этом сообщает ТАСС.

Путем частичного сложения наказаний предпринимателю Антону Сафонову назначили 6 лет колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей, а пенсионеру Эдуарду Щуренкову — 3 года колонии общего режима и штраф в размере 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

«Первое, что отметим, поскольку огласили всего лишь резолютивную часть приговора и мы не видели описательно-мотивировочную — но так как мы заявляли о том, что Сафонов непричастен и подлежит оправданию, мы на этом и настаиваем. Соответственно, приговор будем обжаловать», — сказал в разговоре с RTVI адвокат подсудимого Владимир Слащев.

Он также отметил, что стороне защиты «непонятно решение суда», так как по результатам судебного следствия было установлено, что фактические обстоятельства по делу не соответствуют обвинению.

«На что хотим обратить внимание, отвлеченно от самого приговора и фактически установленных или неустановленных обстоятельств — действительно произошел сдвиг в сторону гуманизации по подобным уголовным делам», — добавил адвокат.

Слащев напомнил, что прокурор запрашивал наказание в виде 11 лет лишения свободы, в то время как суд снизил категорию преступления по всем трем инкриминируемым статьям. Он также обратил внимание, что в приговоре идет речь о колонии общего режима, несмотря на то что само преступление проходит по категории особо тяжких.

«Заслуживает отдельного внимания — на это обращал внимание мой подзащитный в последнем слове, и в прениях мы на это обратили внимание — очень мужественный поступок директора «Ростеха» по особым поручениям Василия Юрьевича Бровко, который вник в уголовное дело, не остался в стороне, и в конце вообще выступил [с заявлением], что прямых доказательств причастности Сафонова к преступлению не найдено», — сказал адвокат.

По словам представителя защиты, Бровко попросил вернуть уголовное дело на дополнительное следствие через прокуратуру.

«Я лично, как защитник, и Антон Сафонов, безумно, конечно, благодарны и высказываем свое уважение. [Гендиректор «Россети»] Андрей Валерьевич Рюмин тоже нельзя сказать, что был в стороне. Напротив — он, во-первых, не писал заявление о преступлении, и во-вторых — он прямо не указывал на Сафонова», — заявил Слащев.

Адвокат обратил внимание, что Рюмин не менял свою позицию в течение всего предварительного следствия и расследования. Он также отметил, что в суде выступали заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве Александр Гусов и Станислав Дейнеко, которые дали признательные показания, однако заявили иные обстоятельства преступления.

«Для нас, конечно, тоже был шок, и ровно поэтому мы с моим подзащитным инициировали обращение в прокуратуру, чтобы рассмотрели возможность пересмотра их приговоров. Иначе их полное признание вины в том, получается, чего они в итоге не делали, затрагивает напрямую Сафонова. Мы будем дальше в эту сторону двигаться, пытаться установить, в чем же там признались люди и причем же здесь мой подзащитный», — заключил Слащев.

Адвокат потерпевшей стороны Александра Панкова, в свою очередь, рассказала RTVI, что Василий Бровко принял решение настаивать на возвращении уголовного дела прокурору по результатам проделанной работы по исследованию представленных обвинением доказательств.

Она также отметила, что суд попросили учитывать жизненные обстоятельства Сафонова, у которого остался несовершеннолетний ребенок, а сам подсудимый может нести свое наказание, находясь на свободе.

«Мы сообщили о том, что мы разделяем позицию президента Российской Федерации, председателя Верховного суда, попросили учитывать ту работу, которую мы активно проделываем в части изменения законодательства, и просили назначить Сафонову в случае, если все-таки суд посчитает, что нужно вынести обвинительный приговор, наказание, не связанное с лишением свободы», — добавила Панкова.

Комментируя приговор в отношении Щуренкова, адвокат обратила внимание на то, что он изначально признал вину в совершении преступления, а в ходе судебного следствия были заслушаны показания лиц, которые также указали на него как на лицо, совершившее преступление.

«Но Щуренков направил письма с извинениями потерпевшим — Рюмину, [основателю компании Yota] Авдоляну. Также рассказал о своих семейных обстоятельствах, о том, что у него престарелая мать, которая находится на иждивении, что он раскаивается, сожалеет о случившемся. И, конечно, это также тронуло потерпевших, и они направили в суд письма с просьбой не назначать наказание, связанное с лишением свободы», — сказала она.

Панкова также выразила удовлетворение в связи с тем, что несмотря на существующую практику по подобным делам, суд назначил «достаточно мягкое» наказание.

«Люди все-таки обвиняются в совершении трех особо тяжких преступлений. Поэтому для меня лично как для практикующего адвоката это результат того, что суд услышал потерпевших», — заключила она.