Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков выступил против запрета Telegram в России и предложил разрешить иностранным цифровым сервисам хранить данные россиян на серверах в странах ОДКБ, передает корреспондент RTVI.

Касаясь ситуации с объявлением в международный розыск основателя Telegram Павла Дурова, Даванков в ходе пресс-конференции в Москве напомнил, что «Новые люди» собрали за неделю 3 млн подписей против замедления YouTube в России. И это, по его данным, «позволило сделать так, что YouTube еще хоть как-то работает в нашей стране».

В этой связи депутат напомнил, что проводился сбор подписей против блокировки и замедления Telegram, кроме того, предлагалось подписать открытое письмо Дурову с призывом открыть представительство мессенджера в России.

«С Telegram тоже можно бесконечно смотреть, как борются разные страны. Во Франции, помните, Павла Дурова обвинили в чем-то? У нас гонялись-гонялись за Telegram, но в итоге закрыть не смогли», — сказал парламентарий.

«Павлу Дурову всегда желаю удачи. Будем надеяться, что скорее мы будем в диалоге с ним, а не объявлять его в международный розыск», — добавил Даванков.

При этом, рассуждает он, депутаты не могут проходить мимо темы работы привычных сервисов.

«Считаем, что такие цифровые сервисы в России должны быть, они должны быть конкурентоспособными, но нужно создавать наши сервисы, которые бы конкурировали в честной конкуренции, а не закрывать, не запрещать», — заявил Даванков.

В этой связи парламентарий сообщил, что на этой неделе депутаты будут вносить в Госдуму поправки в так называемый «закон о приземлении», который обязывает иностранные сервисы переносить серверы в Россию для того, чтобы хранить данные о пользователях-россиянах на территории страны.

«Это логично, мы все выступаем за то, чтобы наши данные не утекали куда-то, чтобы мы понимали, что они хранятся на территории нашей страны. Но мы видим, например, что многие сервисы не могут здесь иметь свои сервисы в связи с санкциями. И нужно искать компромиссы», — пояснил Даванков.

Одна из поправок, по его словам, предполагает «маневр» и разрешает держать серверы с персональными данными россиян не только в России, но и на территории дружественных стран.

«У нас есть замечательные друзья, партнеры — Беларусь, Казахстан, члены ОДКБ — мы еще обсуждаем, какие, — с которыми вполне можно договориться (и хранить там данные граждан РФ)», — сказал вице-спикер Госдумы.

Накануне зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов в беседе с RTVI заявил, что объявление Дурова в международный розыск в рамках уголовного дела по обвинению в содействии терроризму можно рассматривать как своеобразное принуждение к диалогу. Он также выразил надежду, что такое сотрудничество будет на пользу как стране в целом, так и ее жителям.

При этом зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в разговоре с RTVI призвал воздержаться и не оформлять платных подписок в Telegram.