Визит парламентариев США в Россию может состояться осенью, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам, отвечая на вопрос RTVI.

«Диалог идет по линии МИД России. Возможно, наши коллеги приедут осенью. Интерес к этому есть. Пока вопрос на стадии обсуждения», — сказал Володин.

В марте 2026 года делегация из пяти депутатов Госдумы по приглашению члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны побывала в Вашингтоне с двухдневным визитом. Они встретились с американскими конгрессменами и провели переговоры с делегатами от правительства США.

Делегацию Госдумы возглавил первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»). Помимо него, США посетили еще четыре депутата: первый зампред комитета по международным делам Светлана Журова (ЕР), зампред ГД Борис Чернышов (ЛДПР), зампред комитета по молодежной политике Владимир Исаков (КПРФ) и зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин («Справедливая Россия»).

Российские парламентарии обсудили с американскими коллегами широкий круг вопросов, среди прочего были затронуты темы конфликта на Украине и стратегической стабильности. Журова рассказывала RTVI, что на встрече депутатов и конгрессменов поднимались темы виз, прямых перелетов и дипломатического имущества. По ее словам, парламентарии обсудили идею создания «группы дружбы» в Конгрессе США — аналогичную той, которая уже есть в Госдуме.

Кроме того, российская сторона в ходе визита в Вашингтон предложила помощь в расследовании возможной коррупции при поставках оружия на Украину, говорила Журова. Она также рассказала, что в рамках контактов поднимались вопросы гуманитарного сотрудничества, в том числе о возобновлении студенческих обменов, возвращении российских спортсменов на Олимпийские игры и выступлениях Большого и Мариинского театров в США.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал мартовский визит российских депутатов в Соединенные Штаты первым шагом к восстановлению парламентской дипломатии Москвы и Вашингтона.

«А дальше, в обозримом будущем, но не сразу, думаю, будем двигаться последовательно, шаг за шагом, к возобновлению парламентской дипломатии с Соединенными Штатами — формата „Дума-Конгресс“. Но пока об этом говорить рано», — сказал он.

В Кремле назвали визит российской парламентской делегации в США очень полезным. «И мы надеемся, что такие первые робкие шаги внесут свой вклад в дальнейшее дело реанимации нашего двустороннего общения, что соответствовало бы интересам и Вашингтона, и Москвы», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отмечал, что глава государства Владимир Путин давал установки депутатам перед поездкой.