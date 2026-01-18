В Госдуме пока не обсуждали ни даты, ни состав делегации для возможной поездки в США для обсуждения урегулирования украинского конфликта по приглашению члена Конгресса Анны Паулины Луны, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на депутатов. В нижней палате российского парламента признали, что тем для разговора много, но перспективы выдачи американских виз вызывают сомнения.

Республиканка Анна Паулина Луна, заседающая в Палате представителей Конгресса США, 8 января пригласила в Вашингтон четырех депутатов Госдумы, «чтобы обсудить мирные переговоры и другие важные темы». По ее словам, их визит уже согласован с Госдепартаментом и может состояться в текущем месяце.

По оценке Ъ, в самой Госдуме эту инициативу встретили прохладно. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил изданию, что никаких решений по поводу этой поездки пока нет.

Его первый заместитель Дмитрий Новиков добавил, что не обсуждался даже возможный подход к формированию делегации. Он считает, что в ней должны быть представлены все парламентские фракции, но их пять, а приглашение распространяется только на четырех человек.

Член того же комитета Мария Бутина прокомментировала приглашение в США поговоркой «обещать не значит жениться». По ее словам, сначала с депутатов Госдумы должны снять персональные американские санкции и начать выдавать им визы. Она также усомнилась в готовности Вашингтона «соблюдать международное право» и не нарушать дипломатический иммунитет.

При этом, по словам Новикова, такая поездка могла бы иметь смысл, поскольку тем для обсуждения накопилось много — и работа посольств, и договоры о коллективной безопасности, и происходящее в «третьих странах» (Венесуэле и Иране).

Оценивая шансы на то, что инициатива Анны Паулины Луны будет реализована, преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Павел Склянчук заявил, что при подборе делегатов следует ориентироваться на состав переговорной группы с американской стороны. Он убежден, что участие спикера Госдумы Вячеслава Володина или кого-то из его заместителей в этой поездке исключено.

Эксперт предположил, что если визит все же будет планироваться, то состав делегации будут формировать с учетом «публичного реноме» депутатов, исключая сторонников «непримиримой антиамериканской позиции», и включат в нее представителей профильного комитета по международным делам. В качестве возможных кандидатов он назвал Слуцкого и Светлану Журову.