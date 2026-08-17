Российская армия на минувшей неделе взяла под контроль семь населенных пунктов в зоне проведения СВО, сообщает Минобороны РФ. На Добропольском направлении подразделения группировки «Южная» продолжают наступление, используя в том числе реактивную артиллерию. Одним из основных средств поражения здесь остается РСЗО «Торнадо-С».

Бойцы группировки «Южная» заняли Першомарьевку в Краматорском районе ДНР. Село находится в десяти километрах от окраин Краматорска.

Российские солдаты штурмовали населенный пункт с двух сторон: с юга — от Васютинского, а с северо-востока — от заказника «Змеиная гора». Теперь единственное необеспеченное звено на восточном фасе — Василевская Пустошь. После ее взятия подразделения замкнут внешний рубеж Краматорска с востока и получат прямой выход к поселку Беленькое и на Краматорский аэропорт. Существенное влияние на успех и продвижение штурмовых российских подразделений оказывает реактивная артиллерия.

Накануне расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Южная» уничтожил укрепленный опорный пункт формирований ВСУ на Добропольском направлении.

«Опорный пункт, состоящий из сети заглубленных блиндажей, находился в лесополосе и был тщательно замаскирован боевиками среди густой растительности. Операторы разведывательных БПЛА выявили точные координаты подземного укрытия противника и количество живой силы, после чего координаты цели были переданы нам», — рассказал командир расчета с позывным «Альбатрос».

После получения команды расчет «Торнадо-С», продолжает рассказ он, оперативно выдвинулся на огневую позицию, развернул боевую машину и навел установку на цель.

«Выполнив залп управляемыми реактивными снарядами калибра 300 мм с осколочно-фугасной боевой частью с дистанции около 100 километров, вражеский опорный пункт был полностью уничтожен, что подтверждено кадрами объективного контроля», — уточнил артиллерист.

По его словам, РСЗО «Торнадо-С» оснащена современной автоматизированной системой управления огнем и навигационной аппаратурой, что обеспечивает высокую точность наведения и возможность применения высокоточных реактивных снарядов.

В свою очередь, его подчиненный, механик-водитель с позывным «Мальта», рассказал, что реактивный комплекс базируется на машине МАЗ-543.

«Это модернизированная версия. Здесь установлен танковый дизельный двигатель мощностью 525 л/с. Управляется с помощью планетарной коробки передач, полноприводная. В целом машина мощная, надежная, весьма проходимая», — заметил он.

По словам водителя, его основная задача — быстро, точно и безопасно доставить расчет до нужной точки.

«Я должен приехать, встать в нужный угол, а затем помочь расчету в процессе развертывания и подготовки комплекса к боевой работе. После ее завершения проверить целостность машины. После быстро уехать с позиции и спасти жизни себе и своим товарищам. Ибо „ответка“ может прилететь мгновенно. Благо, мы еще работаем в паре с расчетом мобильной огневой группы. Ребята, если что, прикроют», — подчеркнул боец.

Военные эксперты отмечают, что применение новейшей РСЗО «Торнадо-С» позволяет артиллеристам наносить высокоточные удары по критически важным заглубленным объектам противника как на линии боевого соприкосновения, так и на значительном расстоянии в глубине обороны ВСУ.

В настоящее время расчеты реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Южная» продолжают выполнять боевые задачи на Добропольском направлении, уничтожая командные пункты, узлы связи и другие объекты военной инфраструктуры ВСУ.

12 августа Владимир Зеленский сообщил о масштабной «перемоге»: по его словам, ВСУ в результате наступления заняли более 745 км² территории. Позже американский Институт изучения войны скорректировал данные Зеленского, сократив площадь занятой территории до 626 км², а украинский военнослужащий и военкор Юрий Бутусов написал, что опрошенные им информированные военные оценивают площадь куда скромнее — примерно в 150 км². Российские же провоенные блогеры обратили внимание на то, что это заявление Зеленского не подкреплено серьезными фото- и видеодоказательствами, а выложенный ролик с украинскими военными содержит кадры, снятые в разное время года.