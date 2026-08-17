Главу азербайджанской диаспоры в Москве Бахтияра Гасанова выдворили из России, передает «Азери-Пресс» (АПА). Перед высылкой он находился в центре временного содержания мигрантов, откуда его доставили в аэропорт, уточняет агентство.

Гасанов возглавлял Совет региональной общественной организации «Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы».

В сентябре 2025 года его лишили российского паспорта, приобретенного в 2000-е годы. Как сообщала Readovka, в качестве причины решения были указаны связи Гасанова с теневыми схемами, в том числе по прикрытию нелегальной миграции и продаже контрафактной продукции, а также «создание конфликтных ситуаций на национальной почве».

Собеседник издания в силовых структурах утверждал, что в Азербайджане у Гасанова были влиятельные покровители, чьи интересы он представлял в Москве и якобы помогал занимать посты в различных советах.

В своей публикации Readovka обращала особое внимание на то, что Гасанов неоднократно высказывался в поддержку президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Глава диаспоры пытался через суды оспорить лишение его гражданства РФ, но безуспешно. Последняя жалоба была отклонена в мае, писал телеграм-канал «Многонационал», который специализируется на оценке поведения мигрантов в России и отслеживает происшествия с их участием.

После проигрыша в судах Гасанова в июне поместили в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), где он пребывал до депортации.