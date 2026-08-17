Решение США сократить совместные учения с Южной Кореей вызвано желанием Вашингтона сэкономить на ресурсах. Таким мнением поделился в разговоре с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что эти учения могут быть восприняты как «враждебный сигнал» руководством КНДР, политолог назвал попыткой скрыть настоящую причину происходящего.

«Версия, что Трамп сейчас попытается нормализовать отношения с Ким Чен Ыном, чтобы, возможно, испортить союз Северной Кореи с Россией, — это что-то за гранью фантастики», — сказал он.

Блохин напомнил, что отношения Вашингтона и Пхеньяна всегда были проблемными, и Трамп лично вносил лепту в их ухудшение, называя северокорейского лидера Ким Чен Ына «человеком-ракетой».

Эксперт также обратил внимание, что учения США и Южной Кореи всегда были направлены против КНДР. Однако сейчас имеющиеся ресурсы нужны Вашингтону на других «возможных и действующих театрах», считает политолог.

В частности, отметил Блохин, продолжается конфликт с Ираном. Также, по его словам, не исключена вероятность масштабного военного противостояния с участием США, Китая и Тайваня.

Американист добавил, что Южная Корея «не просто какой-то союзник» США: эти страны связаны военно-политическим альянсом и уровень их отношений очень высок.

17 августа начались военные учения Вашингтона и Сеула, которые продлятся десять дней. По информации агентства «Рёнхап», в ходе маневров планируется оценить готовность Южной Кореи возглавить объединенные силы в регионе.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил в социальной сети Truth Social, что недоволен проведением учений, поскольку у него «очень хорошие отношения» с лидером КНДР, и распорядился сократить масштаб тренировок.

По словам главы Белого дома, учения дорого обходятся США, а также посылают «неуместный и враждебный» сигнал Северной Корее, которая «вела себя миролюбиво и уважительно» во время президентства Трампа. Кроме того, американский лидер напомнил, что Южная Корея отказалась поддержать его в войне с Ираном.