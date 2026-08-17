Партия «Яблоко», подавшая жалобу на снятие ее федерального списка с выборов в Госдуму, просила продемонстрировать в Верховном суде интервью поэта Льва Ошанина, автора текста песни «Пусть всегда будет солнце». Суд не согласился, передает корреспондент RTVI Мария Зарукина.

«Яблоко» утверждает, что одним из оснований для снятия с выборов стало использование строк из песни Ошанина в интервью основателя партии Григория Явлинского, а также фразы «Лишь бы не было войны», которую суд «связал с пьесой Александра Володина «Пять вечеров»».

«Истец продолжает настаивать на том, что партия «Яблоко» нарушает интеллектуальную собственность, нарушает авторские права, не указывает авторов. Уважаемый суд, я бы просил продемонстрировать на мониторе интервью Льва Ошанина, которое было записано в 1985 году», — заявил адвокат «Яблока» Виталий Исаков.

По его словам, в этом интервью поэт подробно рассказывал, как был была создана песня. «Я полагаю, что это обстоятельство является категорически важным», — подчеркнул Исаков.

Юрист «Яблока» также сказал, что четверостишие «Пусть всегда будет солнце» в настоящее время «не находится под охраной авторских прав, потому что срок на охрану данного произведения уже истек». «Суд первой инстанции не проверял, истекли ли сроки охраны авторских прав автора данного произведения», — уверяет Исаков.

Он добавил, что в пьесе «Пять вечеров» нет фразы «Лишь бы не было войны».

Иск о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму подала партия «Родина». Она обвиняет «Яблоко» в том числе в нарушении законодательства об авторских правах. 10 августа Верховный суд удовлетворил иск «Родины».

В свою очередь сын композитора Аркадия Островского, автора песни «Пусть всегда будет солнце», заявил, что разрешает «Яблоку» использовать песню.