В России предрекли «бесславный конец» украинскому президенту Владимиру Зеленскому и «огромные беды» его стране. Такую перспективу обозначил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя Life.ru ночную массированную атаку беспилотников на Москву.

Он заявил, что действия Киева стали грубым нарушением международного права и что российская сторона отреагирует жестко.

«Самому Зеленскому пора осознать: его курс обрекает ситуацию на бесславный конец для всего его режима и несет огромные беды Украине», — сказал сенатор.

Ударами по Москве Киев пытается спровоцировать панику среди жителей столицы, но ему это не удастся, заявил Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв. Он осудил попытку Зеленского оправдать атаки и указал, что ответ ВС РФ «уже воспоследовал» — были нанесены удары по стратегическим объектам в нескольких областях Украины.

Толмачёв отметил, что Москва быстро вернулась к привычному ритму жизни благодаря работе оперативных служб, медицинских сотрудников и органов власти разных уровней.

Последствия атаки могли быть «крайне тяжелыми», но их удалось минимизировать благодаря работе российских ПВО, отметил в свою очередь политолог Владимир Карасев. Он предположил, что удары могут быть частью попыток усилить давление на Москву в рамках стратегии, о которой договорились Зеленский и лидеры G7 на саммите во Франции.

В ночь на 18 июня Московский регион подвергся массированной атаке дронов, которая стала крупнейшей за два года. Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что к утру на подлете к Москве было сбито около 200 беспилотников. Некоторые достигли Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), обломки БПЛА упали на территории торгового центра «Садовод».

В Подмосковье дроны попали в многоквартирный жилой дом в Жуковском, частные дома в Электростали, Чехове и Павловском Посаде, а также на кровлю торгового центра «Белая Дача» в Котельниках. В результате атак по области пострадали 17 человек, в том числе двое детей.