Анонимный благотворитель помог семье из Ростовской области купить препарат за 250 млн рублей для ребенка с редким генетическим заболеванием ― мышечной дистрофией Дюшенна. Об этом пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Мальчику из Новошахтинска поставили диагноз в восемь лет, хотя обычно заболевание проявляется гораздо раньше. При миодистрофии Дюшенна многие пациенты к 10 годам теряют способность ходить и прикованы к инвалидной коляске.

На тревожные симптомы у мальчика ― быструю утомляемость, странный способ держать ручку и проблемы при подъеме по лестнице ― обратила внимание его учительница, рассказала мать ребенка Яна Лысенко.

Чтобы остановить развитие болезни, школьнику требовалась одна инъекция препарата стоимостью 250 млн рублей. Семья Лысенко открыла сбор средств в интернете и смогла собрать 13 миллионов. К тому времени мальчику исполнилось 11 лет.

В марте покрыть недостающую сумму помог неизвестный благотворитель.

«Нам подтвердили, что полностью помогут с закупкой дорогостоящего лекарства. <…> Огромный счет на лечение просто взяли и закрыли. Это какое-то чудо!» — поделилась мама ребенка.

По ее словам, введение инъекции прошло без осложнений. Теперь мальчику предстоит полгода реабилитации под наблюдением врачей. Оставшиеся деньги семья передала в фонд, «чтобы шанс появился у другого ребенка».