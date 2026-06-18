Кипр выдал России обвиняемого в неуплате налогов на сумму 2,6 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 18 июня.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Кипр экстрадирован гражданин Российской Федерации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере», — сообщила она.

Речь идет о предпринимателе, который с 2015 по 2019 год был руководителем двух коммерческих предприятий, рассказала Волк. По версии следствия, мужчина предоставлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями о договорах подряда с подконтрольными юридическими лицами. Эти организации якобы поставили коммерсанту стройматериалы и провели строительно-монтажные работы. Ущерб от этих действий был оценен в сумму в размере свыше 2,6 млрд рублей.

В отношении бизнесмена были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов), после чего тот скрылся за границей.

Фигурант был объявлен в международный розыск и задержан в Кипре в результате взаимодействия российских правоохранителей с зарубежными партнерами по каналам Интерпола.

По словам Волк, 18 июня в аэропорту кипрской Ларнаки обвиняемый был передан представителям правоохранительных органов РФ для доставки в Москву.

В мае суд Кипра удовлетворил запрос Минюста США об экстрадиции россиянина Серажудина Актулаева, обвиняемого в кибермошенничестве и задержанного на острове по американскому ордеру.