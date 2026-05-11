Окружной суд кипрской провинции Ларнака удовлетворил запрос Министерства юстиции США об экстрадиции россиянина Серажудина Актулаева, обвиняемого в кибермошенничестве и задержанного на острове по американскому ордеру. Об этом пишет ТАСС.

«Суд принял положительное решение в вопросе о выдаче Актулаева в США», — говорится в постановлении суда. Оно состоит из 54 страниц. Судья зачитывала их на протяжении часа.

В российском посольстве в Никосии подтвердили решение суда в отношении Актулаева, сообщает РИА Новости.

Дипломаты отметили, что кипрское законодательство дает россиянину 30 дней на изучение решения суда и подготовку апелляции, чтобы его обжаловать. Экстрадицию могут осуществить только по истечении этого срока.

Представитель адвокатской конторы «Элиас Стефану», которая защищает интересы Актулаева, уточнила, что на подачу апелляции отводится 15 дней. По ее словам, если решение суда не будет оспорено, экстрадиция может быть проведена в течение месяца.

Серажудин Актулаев 1985 года рождения приехал на Кипр на свадьбу родственника и был задержан в международном аэропорту Ларнаки 22 мая 2025 года. Правоохранительные органы Кипра заявили, что гражданин России был взят под стражу по запросу США по обвинению в кибермошенничестве.

Сам Актулаев утверждает, что не в курсе претензий американской стороны, и не считает себя виновным. Уже почти год его держат в Центральной тюрьме Никосии.

«Мы поддерживаем тесный контакт с ним и его родственниками. Жалоб у него каких-либо нет. Всю необходимую помощь, включая консульскую, полностью обеспечиваем», — заявляли ранее в российском посольстве на Кипре.

По данным СПАРК, Серажудин Актулаев 1985 года рождения ранее имел в Грозном статус ИП с профилем работы в сфере общепита с доставкой продуктов и обеспечением питания в вагонах-ресторанах и на судах. Его исключили из ЕГРИП в ноябре 2024 года.