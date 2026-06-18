Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились наращивать сотрудничество в сфере энергетической безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Сотрудничество углубляется «для обеспечения безопасности и диверсификации энергетических поставок, в том числе за счет расширения торговли, инвестиций и долгосрочных коммерческих партнерств в области нефти, газа, СПГ и электроэнергии».

Россия и страны АСЕАН также договорились расширять сотрудничество в области энергетического перехода: наращивать взаимодействие в сферах возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергетику, биоэнергетику, водородную и атомную энергетику.

Стороны выразили в документе озабоченность по поводу «растущей глобальной энергетической нестабильности», сбоев в цепочках поставок и волатильности рынков. Заняться повышением энергетической безопасности нужно «безотлагательно», следует из совместного заявления.

Для этого предлагается:

— укреплять цепочки поставок,

— продвигать конкурентные рынки,

— поддерживать энергетический переход,

— диверсифицировать источники энергии,

— эффективно использовать все виды топлива и современные технологии,

— защищать критическую энергетическую инфраструктуру,

— обеспечивать безопасность и открытость морских путей, свободу судоходства.

Кроме того, планируется определить сферы сотрудничества России и стран АСЕАН в области мирного атома, «где это целесообразно». Речь идет в том числе о гражданской ядерной энергетике и малых модульных реакторах. В документе подчеркивается, что при этом должны соблюдаться международные стандарты безопасности и принципы нераспространения.