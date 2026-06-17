Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) работают над углублением партнерства и стремятся вывести его на «еще более продвинутый уровень». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на приеме в честь участников саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Путин отметил, что Москва и государства Ассоциации выступают за формирование справедливой системы мироустройства, отстаивают принципы суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела.

«Все наши государства следуют собственной модели развития и никому не навязывают свои взгляды. И в этом, безусловно, наша сила», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что СССР помог многим народам Юго-Восточной Азии освободиться от «наследия колониальной эпохи», оказывал поддержку в экономической и оборонной сферах, а многие студенты из этих государств окончили российские вузы.

По словам Путина, состав участников саммита «убедительно свидетельствует» о стремлении России и стран АСЕАН к укреплению партнерства, стремлению «вывести его на новый, еще более продвинутый уровень, всемерно наращивать взаимовыгодные связи и контакты в политике и безопасности, экономике, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной сферах».

В АСЕАН входит 11 государств: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Саммит в Казани проходит 17―18 июня и приурочен к 35-летию отношений России со странами АСЕАН. Кремль анонсировал двусторонние встречи президента России с главами делегаций государств АСЕАН и подписание нескольких совместных документов.

Саммит АСЕАН стартовал на фоне завершения саммита стран «Большой семерки» во Франции. Лидеры государств G7 приняли совместное заявление, в котором пообещали поддерживать Украину и усиливать санкции против России.

В документе в частности говорится о планах увеличить поставки Киеву средств ПВО, дополнительных систем, перехватчиков и средств дальнего радиуса действия. Также рассматривается возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство, отмечено в заявлении.