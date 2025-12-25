Мигрантов из Шри-Ланки, которые работают в России, пока немного. Они, как правило, работают в сфере легкой промышленности. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян.

По словам главы российской дипмиссии, в Шри-Ланке есть «избыток трудовых ресурсов», людей нужно трудоустроить.

«Многие ланкийцы работают и в странах Персидского залива, и в Корее, и в Японии. Естественно, здесь всех обеспечить работой невозможно. К тому же они осуществляют денежные переводы, это составляет солидную долю в их ВВП», — отметил Леван Джагарян.

Дипломат подтвердил, что трудовые мигранты из Шри-Ланки действительно направляются в Россию, «правда, в небольшом количестве». Этим занимаются специализированные компании, причем некоторые из них находятся в контакте с посольством России.

«Я знаю, что часть трудовых мигрантов работает в Московской области, часть работает в Псковской области, в городе Великие Луки, если я не ошибаюсь. Они заняты в основном на фабриках по пошиву хлопчатобумажной одежды. То есть в легкой промышленности. И делают это, насколько мне известно, качественно», — заключил глава дипмиссии.

В середине декабря посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера сообщила в интервью ТАСС, что страна готова наращивать приток трудовых мигрантов в Россию, где наблюдается «дефицит рабочей силы».

«Мы являемся страной — экспортером трудовых ресурсов, и многие страны-импортеры хотели бы привлекать ланкийских специалистов из-за нашей адаптивности, устойчивости, способности к интеграции, а также высокой трудоспособности. Поэтому это одна из самых перспективных сфер, о которых я думаю в контексте сотрудничества с Россией», — рассказала дипломат.

Ранее RTVI рассказывал о том, как устроен приезд в Россию трудовых мигрантов из Индии.