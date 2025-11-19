Москва и Нью-Дели готовят соглашение о гарантиях для индийских трудовых мигрантов, утверждает The Economic Times. Оно может быть подписано во время предстоящего визита президента России Владимира Путина в Индию в декабре. Почему в нашей стране все больше рабочих-индийцев, благодаря каким схемам они оказываются в России, с какими проблемами сталкиваются и правда ли, что индийцы из-за обмана попали на фронт, — об этом в интервью RTVI рассказал директор автономной некоммерческой организации (АНО) по оказанию помощи соотечественникам Индии «Ближний Клуб», руководитель бюро The Times of India в Москве Девадатхан Наир.

Почему индийцы начали приезжать в Россию на работу

Очень много индийцев каждый год едут по всему миру в поисках работы. Это практикуется уже 30-40 лет. В основном они ехали, к примеру, в Объединенные Арабские Эмираты, США, Великобританию. Но в последние несколько лет добавилась и Россия.

Все началось с Дальнего Востока. После 2019 года, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал на Восточный экономический форум (ВЭФ), они с президентом России Владимиром Путиным заключили несколько договоренностей, в том числе и о человеческих ресурсах, то есть о мигрантах, которые могут приехать в Россию и работать здесь. На ВЭФ Индия объявила, что выделит $1 млрд кредита на развитие дальневосточных регионов.

В последние годы поток рабочих индийцев в Россию активизировался, особенно после того, как в этом году Москва ужесточила правила для трудовых мигрантов из Средней Азии. Появились вакансии, так что российские HR-агентства начали рекрутировать рабочих из Юго-Восточной Азии.

Причем заходили и в Малайзию, и в другие страны. Но индийцы оказались наиболее подходящими. Практика показывает, что индийцы, где бы они ни работали, не создают проблем для местного населения.

На какие профессии и на какую зарплату приезжают индийцы

В основном это низкоквалифицированные профессии, к примеру, строители, уборщики или упаковщики на складах сетевых магазинов, работники на швейных фабриках.

Зарплата, как правило, варьируется от 50 тыс. до 110 тыс. рублей. На швейных фабриках где-то 50-60 тыс. рублей в месяц. К тому же работодатель, если все официально, обеспечивает проживание и питание. В Индии можно заработать от 20 до 40 тыс., но здесь индиец может сэкономить на проживании и еде очень чувствительную сумму. Поэтому они и едут сюда, не понимая российских реалий.

С какими проблемами в России сталкиваются рабочие из Индии

Как я уже сказал, они не понимают российской действительности — что здесь холодно, к тому же российский работодатель совсем другой. Например, в Дубае, США, Великобритании, Германии или Канаде плюс для индийцев заключается в том, что работодатели тоже индийцы, так что они друг друга понимают.

Здесь, в России, работодатели только русские, тут свой уклад, много российских нюансов, которые индийцы не понимают. Они ведут себя так же, как в Индии, не осознавая, что тут так не принято.

Сюда на заработки едут люди с базовым образованием, у которых IQ не такой высокий. Для них главная цель — заработать деньги. Если спросить, готов ли индиец выполнять любую работу, он ответит «да», но он ничему не обучен. Это сырые ребята, которые попадают в Россию и сталкиваются с проблемами, так как они не могут выполнить поставленные задачи.

Как работает схема поиска индийских трудовых мигрантов

Вот вам нужно определенное количество людей, допустим, для уборки офиса. Вы размещаете вакансию в российской сети, после чего к вам обращается российское агентство и говорит: «Мы вам привезем столько-то людей, это будет стоить столько-то».

После этого они размещают объявление среди индийских HR-агентств, но там большинство таких контор неквалифицированные, как правило, это индивидуальные предприниматели. Они говорят: «Мы дадим вам 100 человек плюс еще определенную сумму». Этот индийский агент берет у индийца 200-300 тыс. рублей, из них 100 тыс. отдает российскому агенту, а остальное — себе в карман. Сам индиец думает: «Я готов заплатить эти деньги, зато получу работу и заработаю». Вот так и стоится эта цепь рекрутинга.

А сам индиец, который к тому же взял кредит, чтобы дать денег агенту, оказывается в России без знания языка, культуры и неадаптированный к погодным условиям. Через какое-то время российский работодатель звонит агенту и говорит, что часть рабочих — никудышные. В результате такие никудышные работники оказываются на улице, потому что работодатели не готовы тратить время и деньги, чтоб обучить его.

В итоге такие люди обращаются в посольство Индии и рассказывают ситуацию. Она усложняется тем, что эти мигранты приехали в Россию по визе от определенного работодателя. Чтобы устроиться на другое место, нужна другая виза, а за ней надо возвращаться в Индию, где у эти людей кредиты.

Сколько индийцев работают в России и сколько из них — нелегально

Где-то 10-15% индийцев, работающих в России, попадают в страну нелегально. Как правило, они приезжают по туристическим визам, а потом ищут работу. Индийские агенты с них берут деньги, чтобы отправить сюда, но сами индийцы иногда даже не знают, какой у них тип визы. А с туристической визой граждане Индии могут находиться в России только 30 дней.

И вот он прилетает в Россию, ему обещают, что его встретят и отвезут в общежитие, а в итоге ничего нет, телефон не работает. Он каким-то образом все же добирается до города, где и начинается поиск работы, ведь ему негде жить, у него нет денег на еду, он гол как сокол. И в результате он соглашается на любую работу. Вот индийцы работают на каком-то складе, устраивают там общежитие, но это все до первой проверки миграционной службы.

Сейчас в России около 63 тыс. приезжих из Индии. Из них примерно 26 тыс. — студенты, 33 тыс. — это разнорабочие, а остальные — это люди, которые, к примеру, ведут бизнес в России.

В июле глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что до конца 2025 года в Россию могут приехать до 1 млн трудовых мигрантов из Индии. На следующий день Минтруд опроверг эти слова в ведомстве отметили, что работники из «визовых» стран привлекаются через механизм квотирования, квоты устанавливаются на год вперед. Так, в 2025 году она составляет 234,9 тыс. человек, а для граждан Индии — 71,8 тыс.

Возникают ли проблемы из-за разницы культур и климата

Да, бывают такие случаи. Например, у нас принято зажигать палочки с благовониями. А у них специфический запах, который нравится далеко не всем. К тому же от них идет сильный дым, из-за чего в общежитиях срабатывает пожарная тревога.

У нас в культуре не принято постоянно говорить «спасибо» и «пожалуйста» в качестве знака вежливости. В итоге на индийцев смотрят как на грубиянов. Также индийцы не понимают, что нельзя громко разговаривать в общественных местах, допустим, в метро. В итоге на них в подобных случаях косо смотрят и думают: «Какие-то обезьяны приехали». В результате общественное возмущение копится, очень постепенно, из-за таких маленьких случаев.

Кроме того, убеждение, что многие индийцы знают английский — это миф, лишь 5-7% индийцев могут понимать и свободно говорить на английском языке. А в России, тем более в регионах где-нибудь на стройках начальство может говорить только на русском.

Также индийцы, когда соглашаются на работу в России, даже не гуглят. Им показывают красивую картинку, как правило, летнюю. А в итоге они сталкиваются с холодами, к которым не были готовы. Эти люди жили в солнечной стране, у них гены адаптированы к другому климату, а в России солнца намного меньше. В итоге начинается депрессия, которая отражается на трудоспособности. Вот индиец должен работать 8 часов, но его эффективность скатывается до 2-3 часов, он становится вялым и медлительным.

Я преподаю в РУДН, у меня вот студенты не приходят на пары, потому что спят. Я спрашиваю, почему. А они в ответ говорят, что им тяжело вставать, потому что солнца нет, они ждут солнца.

Помимо этого, многие индийцы — вегетарианцы, они не едят мясо. В России еда другая, так что он должен перейти на российскую пищу, в которой, к тому же, не такое количество специй.

Есть ли школы, в которых индийцев обучают русскому языку

Я как преподаватель РУДН могу сказать, что у вуза есть адаптационные курсы по русскому языку, так что те индийцы, кто готов платить, могут записываться на такие курсы, чтобы выучить базовый русский язык. Но это только в Москве, а многие индийцы работают в других регионах России. Сейчас наша организация ищет меценатов, чтобы открыть полноценные адаптационные школы в разных городах. При помощи российских агентств мы будет открывать такие школы — это наша большая задача.

Думаю, уже в этом году мы сможем открыть такую школу, а в следующем — тиражировать их в разных городах. Объяснять индийцам так, как не может русский человек объяснить, поскольку индиец его не поймет.

При этом у компании «Русал» есть своя адаптационная школа в Индии, они сами построили ее. Компания сначала отбирает работников, потом приводит в свою школу, где обучает базовому русскому языку, объясняет обычаи и традиции. Это длится где-то месяц или полтора.

В июле стало известно, что «Русал» начал массово набирать индийских шахтеров для работы на предприятии в Североуральске в Свердловской области. Глава муниципального округа Светлана Миронова сообщила, что руководство СУБРа (Североуральский бокситовый рудник, который входит в «Русал») приняло решение привлечь иностранных специалистов на работу на подземные специальности, где не хватает более 200 человек. Она также добавила, что над адаптацией индийцев к Североуральску работает целая команда.

Попадают ли индийцы на фронт обманным путем

В 2024 году в СМИ появились сообщения о том, что группу граждан Индии якобы обманным путем заставили подписать контракт с Минобороны России и отправили участвовать в военном конфликте на Украине. В сентябре в индийском МИД сообщили, что 45 таких индийцев были уволены из рядов российской армии, а в октябре министр иностранных дел Индии Викрам Мисри объявил, что 85 граждан страны возвращены и еще около 20-ти предстоит вернуть. В недавнем интервью The Hindustan Times посол России в Индии Денис Алипов заявил, что российские ВС не проводят набор среди граждан Индии, а все случаи участия индийцев в военной службе в России исключительно добровольные.

Бывало так, что эти HR-агентства спрашивают у граждан Индии, сколько те сейчас зарабатывают. И в итоге предлагают 200 тыс. официальной зарплаты, а в случае чего — выплату семьям в полтора миллиона. Вот они и соглашаются, а потом понимают, что попали в ловушку.

Но это далеко не все. Есть те, кто осознанно шел на фронт. Они выросли на компьютерных играх, думая, что это просто сходить, пострелять два часа, а потом вернуться и выпить кофе или, к примеру, коньяк. А в реальности все не так, поэтому они и начинают говорить, что их заманили на фронт обманным путем.