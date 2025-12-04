К визиту президента России Владимира Путина в Индию Москва и Нью-Дели готовят соглашение о гарантиях прав индийских трудовых мигрантов в России, утверждала The Economic Times. Как правило, они работают на стройке, а также в швейной промышленности, на складах, а также сантехниками и уборщиками. Об этом RTVI рассказал управляющий директор международной компании по управлению рабочей силой Soundlines Global Сэнди Суприт.

Один из топов рекрутингового агентства рассказал RTVI , что вакансии для индийцев варьируются в зависимости от спроса, однако наиболее популярные позиции выглядят так:

Строительные специальности, к примеру, плотники, каменщики и арматурщики,

Сварщики и электрики,

Сантехники,

Работники текстильной и швейной промышленности,

Работники упаковочных и складских помещений,

Сборщики мусора или отходов

Работники агропромышленного сектора.

При этом квалификационные требования для будущих работников из Индии всегда определяются российским работодателем. Чаще всего это:

минимальные требования к образованию,

медицинская пригодность,

технические навыки или результаты профтестирования.

Также компании запрашивают предыдущий опыт работы и проверку личности того или иного гражданина Индии, который хочет уехать на заработки в Россию.

«Каждый кандидат, включенный в шорт-лист, проходит предварительный отбор, проверку навыков и документов, прежде чем мы передаем его профиль работодателю. Наша роль заключается в том, чтобы гарантировать, что до финального этапа отбора дойдут только полностью соответствующие требованиям и квалифицированные кандидаты», — отметил Сэнди Суприт.

Ранее директор автономной некоммерческой организации (АНО) по оказанию помощи соотечественникам Индии «Ближний Клуб», руководитель бюро The Times of India в Москве Девадатхан Наир в интервью RTVI рассказал, что многие трудовые мигранты из Индии не знают русский, из-за чего сталкиваются с проблемами в России.

В Soundlines Global заверили, что компания предлагает будущим работникам базовые уроки русского языка, куда в том числе входит и «общепринятая рабочая лексика», а также фразы, связанные со сферой безопасности.

Помимо этого, по словам Суприта, каждый будущий работник, которого отправят в Россию, проходит обязательную ознакомительную подготовку. За это время индийцу рассказывают:

О российском климате, особенно о «суровых зимах»,

О культурных особенностях и этикете,

Об условиях труда и технике безопасности,

О том, что в России надо будет скорректировать свой образ жизни, речь в том числе идет об одежде, питании и местных обычаях.

«Это помогает каждому работнику полностью подготовиться к поездке, как морально, так и практически», — добавил управляющий директор Soundlines Global.

Девадатхан Наир в интервью RTVI рассказал, что индийцы, когда соглашаются на работу в России, даже не гуглят особенности страны. Им показывают красивую картинку, как правило, летнюю.