К визиту президента России Владимира Путина в Индию Москва и Нью-Дели готовят соглашение о гарантиях прав индийских трудовых мигрантов в России, утверждала The Economic Times. Как правило, они работают на стройке, а также в швейной промышленности, на складах, а также сантехниками и уборщиками. Об этом RTVI рассказал управляющий директор международной компании по управлению рабочей силой Soundlines Global Сэнди Суприт.
Один из топов рекрутингового агентства рассказал RTVI , что вакансии для индийцев варьируются в зависимости от спроса, однако наиболее популярные позиции выглядят так:
- Строительные специальности, к примеру, плотники, каменщики и арматурщики,
- Сварщики и электрики,
- Сантехники,
- Работники текстильной и швейной промышленности,
- Работники упаковочных и складских помещений,
- Сборщики мусора или отходов
- Работники агропромышленного сектора.
При этом квалификационные требования для будущих работников из Индии всегда определяются российским работодателем. Чаще всего это:
- минимальные требования к образованию,
- медицинская пригодность,
- технические навыки или результаты профтестирования.
Также компании запрашивают предыдущий опыт работы и проверку личности того или иного гражданина Индии, который хочет уехать на заработки в Россию.
«Каждый кандидат, включенный в шорт-лист, проходит предварительный отбор, проверку навыков и документов, прежде чем мы передаем его профиль работодателю. Наша роль заключается в том, чтобы гарантировать, что до финального этапа отбора дойдут только полностью соответствующие требованиям и квалифицированные кандидаты», — отметил Сэнди Суприт.
Ранее директор автономной некоммерческой организации (АНО) по оказанию помощи соотечественникам Индии «Ближний Клуб», руководитель бюро The Times of India в Москве Девадатхан Наир в интервью RTVI рассказал, что многие трудовые мигранты из Индии не знают русский, из-за чего сталкиваются с проблемами в России.
В Soundlines Global заверили, что компания предлагает будущим работникам базовые уроки русского языка, куда в том числе входит и «общепринятая рабочая лексика», а также фразы, связанные со сферой безопасности.
Помимо этого, по словам Суприта, каждый будущий работник, которого отправят в Россию, проходит обязательную ознакомительную подготовку. За это время индийцу рассказывают:
- О российском климате, особенно о «суровых зимах»,
- О культурных особенностях и этикете,
- Об условиях труда и технике безопасности,
- О том, что в России надо будет скорректировать свой образ жизни, речь в том числе идет об одежде, питании и местных обычаях.
«Это помогает каждому работнику полностью подготовиться к поездке, как морально, так и практически», — добавил управляющий директор Soundlines Global.
Девадатхан Наир в интервью RTVI рассказал, что индийцы, когда соглашаются на работу в России, даже не гуглят особенности страны. Им показывают красивую картинку, как правило, летнюю.
«В результате они сталкиваются с холодами, к которым не были готовы. Эти люди жили в солнечной стране, у них гены адаптированы к другому климату, а в России солнца намного меньше. В итоге начинается депрессия, которая отражается на трудоспособности», — отметил он.