Начиная с апреля 2026 года квалифицированные и полезные для России граждане из других стран смогут получить визу сроком на один год в российских посольствах и консульствах. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ответ на соответствующее предложение депутата Госдумы Михаила Делягина, пишет «Газета.Ru».

Лавров также отметил, что на данный момент уже принят указ президента №883, нацеленный на упрощение процедуры качественной миграции в Россию.

Глава МИД уточнил, что речь идет об иностранцах, достигнувших результатов в областях научно-технологического развития, производства, спорта, креативных индустрий, культурно-гуманитарной сфере и учебе, а также внесших вклад в развитие общества, экономики, обороноспособности и безопасности России, либо имеют особо востребованные профессию и навыки.

В соответствии с указом главы государства, им будут предоставляться многократные деловые визы сроком действия до года при предоставлении документа, который будет подтверждать наличие интереса к ним со стороны России.

Лавров добавил, что в случае утверждения Министерством внутренних дел формы решения о признании иностранца представляющим интерес для страны, работа по выдаче таких виз начнется до 15 апреля 2026 года.

Делягин направил министру предложение о возможности введения «виз талантов» для образованных и успешных иностранцев в январе. В рамках его инициативы предполагалось, что таким людям будет предоставляться виза на три года, а также возможность упрощенной процедуры получения вида на жительство.

В своем обращении депутат сослался на результаты иностранных исследований, в которых утверждается, что необразованные мигранты приносят странам в большей степени убытки, а не пользу.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что количество студентов из других стран в российских вузах в 2025 году достигло 400 тыс. человек, что составляет 8,5% от общего числа учащихся. В соответствии с указом президента, к 2030 году этот показатель должен будет составить не менее 500 тыс. человек.