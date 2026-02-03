Количество иностранных студентов в российских вузах в 2025 году превысило 400 тыс. человек, это 8,5% от общего числа учащихся. Об этом «Коммерсант» сообщает со ссылкой на Минобрнауки.

По данным ведомства, в России обучаются учащиеся из 179 стран: больше всего из Казахстана (15,1% учащихся), Туркменистана (14,2%), Китая (14,1%), Узбекистана (11,6%) и Индии (9,7%). Кроме того, в этом списке Таджикистан (6,1%), Беларусь (4%), Кыргызстан (2,4%), Азербайджан (2,4%), Иран (2,4%) и другие государства (18%). Наибольшей популярностью пользуются медицинские направления.

В министерстве подчеркнули, что китайское направление является «стратегически важным» для России, поэтому 2026—2027 годы объявлены перекрестными годами образования двух стран.

Согласно указу президента Владимира Путина о национальных целях развития, к 2030 году в стране должно обучаться не менее 500 тыс. иностранцев, включая аспирантов, ассистентов и ординаторов, однако данные о количестве учащихся по программам высшей квалификации за 2025 год появятся не раньше мая 2026 года, отмечает «Ъ».

В 2024 году их было около 19,5 тыс., или 4,7% от всех иностранцев.

Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко в беседе с газетой объясняет привлекательность российского образования его доступностью при приемлемом уровне: «К нам в основном едут те, кто ориентируется на соотношение цены и качества, а не на элитные образовательные траектории».

Она уточнила, что основной контингент формируют студенты из Казахстана и Туркменистана, студенты из Китая ориентированы на магистратуру, а из Индии, Египта и Малайзии приезжают изучать медицину из-за острой нехватки врачей в этих странах.

Глава лаборатории «Развитие университетов» Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов отмечает, что в абсолютных цифрах Россия занимает скромное место среди глобальных экспортеров высшего образования. Для сравнения: в США учится около 1,1 млн иностранных учащихся, в Канаде — 843 тыс., в Великобритании — 759 тыс., в Австралии — 619 тыс.

В относительных показателях отставание еще больше: в РФ на 100 тысяч населения приходится около 250 иностранцев, в Канаде — 2,1 тыс., в Австралии — 1,6 тыс., в Великобритании — 1 тыс. «Это связано с высокой численностью населения России при сравнительно невысоком притоке иностранцев», — поясняет Габдрахманов.

Среди препятствий для выбора российских вузов эксперт называет языковой барьер — обучение ведется преимущественно на русском, что отталкивает студентов не из СНГ. Также он указывает на недостаточное развитие поддерживающей инфраструктуры и англоязычных сервисов, программ адаптации и доступного жилья вне университетских кампусов, сложности с оформлением виз и миграционным учетом.

Тем не менее за последние годы число иностранцев не из стран СНГ выросло — политика в этой сфере направлена на снижение зависимости от узкого круга стран и привлечение студентов из государств Азии, Африки и Латинской Америки.