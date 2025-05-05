Первый тур перевыборов президента Румынии завершился очередным провалом действующей власти страны. Громкую победу на волне антиправительственных настроений одержал крайне правый популист Джордже Симион — союзник Калина Джорджеску, вычеркнутого из избирательного бюллетеня. В запланированный на 18 мая второй тур также вышел мэр Бухареста Никушор Дан, но он получил почти вдвое меньше голосов, чем Симион. Какие результаты показал первый тур и чем известен главный фаворит президентской гонки — в материале RTVI.

Не Джорджеску, так Джордже

За прошедшим 4 мая голосованием в Румынии пристально следили во всем мире — во многом из-за политического кризиса в стране, который усилился после неожиданной и затем аннулированной победы популиста Калина Джорджеску. После его «отмены» место основного кандидата в президенты занял Джордже Симион, глава оппозиционного крайне правого «Альянса за объединение румын» (или AUR — «золото» в переводе с румынского).

Симион осудил отмену прошлогоднего голосования и пообещал в случае своего избрания отдать Джорджеску высший руководящий пост — например, назначить его премьер-министром. Джорджеску в ответ поддержал кандидатуру Симиона в предвыборной гонке. В воскресенье политики вместе появились на избирательном участке, сделав акцент на своем союзе перед многочисленными телекамерами.

И такой подход дал свои плоды: Симион с 40,96% голосов одержал еще более убедительную победу в первом туре, чем Джорджеску несколькими месяцами ранее. Кстати, нынешний триумфатор тогда тоже участвовал в голосовании, но смог занять только четвертое место.

Недовольство румынских избирателей политической элитой подчеркивает и количество проголосовавших за оппозиционера — поддержка Джорджеску помогла Симиону получить больше 3,8 млн голосов. Этот результат даже превзошел общую сумму прошлогодних голосов за обоих политиков вместе взятых (около 3,4 млн).

Во втором туре лидеру AUR будет противостоять проевропейски настроенный центристский мэр Бухареста, математик по образованию Никушор Дан (20,99%), за которого активно голосовали жители румынской столицы. Кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску финишировал с 20,07% голосов.

При этом Антонеску держался за второе место на протяжении почти всего подсчета голосов, но Дан обошел его в самом конце благодаря поддержке румынской диаспоры — одной из крупнейших в Европе. Впрочем, если брать исключительно голосование за рубежом, то и в нем победил Симион.

Как и на прошлых аннулированных выборах, выдвиженец от властей совсем немного отстал в гонке за второе место. В ноябре премьер-министр Румынии Марчел Чолаку недосчитался всего трех тысяч голосов, и теперь после нового удара по правящему истеблишменту ему грозит отставка.

Кто такой Джордже Симион

38-летний Джордже Симион, победитель первого тура президентских выборов, известен националистическими взглядами и одержим идеей восстановления довоенных границ Румынии. Будучи студентом-историком, он выступал на акциях в поддержку объединения Румынии и Молдовы, которую считает «искусственным государством».

В 2019 году после неудачной попытки избраться в Европарламент Симион основал «Альянс за объединение румын». Поддержка партии возросла на фоне выступлений против правительственных мер в пандемию коронавируса. На парламентских выборах 2024-го AUR удалось занять второе место и стать главной оппозиционной силой.

У Симиона есть два ярких образца для подражания — это президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Румынский политик появлялся в кадре в красной бейсболке в поддержку Трампа, называл стиль своей партии «трампистским» и призывал к «мелонизации» Европы.

Политические взгляды «Альянса за объединение румын» часто совпадают с позициями республиканцев из MAGA — от защиты семейных и христианских ценностей до прекращения военной помощи Украине, отмечает Politico. Вместе с тем Симион заявил изданию, что не согласен с ярлыком ультраправого политика.

Фаворит румынских выборов скептически относится к еврочиновникам в Брюсселе, хотя и поддерживает статус Румынии как члена Евросоюза. По мнению Симиона, Бухарест должен оставаться и в НАТО, но под однозначным лидерством США.

А еще возможный будущий президент Румынии не может посетить Украину и Молдову: в обоих государствах он находится в «черном списке». Киев запретил политику въезд из-за «систематической антиукраинской деятельности», а Кишинев обвинял его в создании угрозы национальной безопасности.

Впрочем, сам Симион отрицает, что придерживается антиукраинских или пророссийских взглядов. Более того, он называл Россию угрозой для Румынии и резко критиковал российского президента Владимира Путина.