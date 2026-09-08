Городскую среду Москвы назвали комфортной 93% туристов, побывавших в столице за последние два года. Такие данные привел Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости.

Благоустроенной Москву посчитали 92% опрошенных, современной — 89%, находящейся в хорошем состоянии — 86%. Технологически продвинутой городскую среду столицы назвали 81% туристов, удобной для пешеходов — 77%, безопасной — 71%, озелененной — 62%. Среди тех, кто за последние два года приезжал в Москву неоднократно, 63% заметили рост комфортности городской среды, о снижении сказали 6%.

Освещением улиц довольны 91% туристов, чистотой улиц — 90%, состоянием пешеходных зон и тротуаров — 89%, состоянием автомобильных дорог — 86%, остановочными павильонами общественного транспорта — 84%.

Легко ориентировались в городе 81% приезжих, о сложностях с навигацией сообщили 17%. Этот показатель не зависит ни от социально-демографических характеристик опрошенных, ни от сезона поездки, отметили в ВЦИОМ.

Парки и скверы посещали или видели 88% участников опроса, и 95% из них остались довольны уровнем комфорта этих пространств. Места отдыха у воды и пляжи отметили 25% туристов, среди них довольны 94%. Больше всего в общественных пространствах гостям столицы понравились чистота территории (85%), количество и состояние скамеек (78%), уличная навигация (78%) и время работы (70%). Удобство входов и передвижения с коляской или для маломобильных людей устроило 52%.

Детские площадки посещали или видели 55% туристов, спортивные площадки и уличные тренажеры — 53%, дорожки для бега и велосипедов — 45%. Выше всего опрошенные оценили чистоту этих площадок (75%) и безопасность оборудования и покрытий (70%).

Опрос прошел с 8 по 10 августа 2026 года. В нем участвовали 1627 россиян, приезжавших в Москву в 2024—2026 годах с туристическими, деловыми или личными целями.