Москва снова заняла первое место в индексе цифровой экосистемы регионов России — второй по счету рейтинг подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Специалисты агентства оценили регионы по 11 показателям в четырех направлениях: глубина сервисов госуслуг, масштаб инфраструктуры, пользовательский опыт и технологичность.

Разрыв между Москвой и занявшей последнюю строчку Ингушетией сократился с 66,3 до 61,8 пункта. В АПЭК объясняют это тем, что регионы активнее развивают базовую инфраструктуру. Средний индекс по стране вырос с 50,91 до 53,73.

По данным исследования, Москва задает технологические стандарты для всей страны и делится готовыми решениями с другими регионами. Платформы «Московская электронная школа» и ЕМИАС стали образцами, которые внедряют десятки регионов. Также распространяются система искусственного интеллекта для расшифровки томограмм «МосмедИИ» и транспортная карта «Тройка» — ее подключили больше 30 регионов. Приложение «Парковки России», созданное изначально только для столицы, сейчас работает и в Санкт-Петербурге, Московской области и Кисловодске.

Советник губернатора Владимирской области Ахметжан Махмутов считает, что регионы переходят от цифровизации как процесса к цифровизации ради устойчивости, и главной задачей 2027 года станет защита уже созданной инфраструктуры. По его оценке, устоят те, кто выстроит замкнутые и независимые экосистемы.

«Москва этот путь уже прошла», отметил Махмутов.

Заместитель гендиректора Servicepipe Даниил Щербаков говорит, что число сервисов больше не главный показатель цифровой зрелости региона: важнее их доступность, устойчивость к пиковым нагрузкам и DDoS-атакам, защита API и умение отличать реального пользователя от бота. В ближайшие годы, по его словам, добавится нагрузка от ИИ-агентов, которые смогут массово обращаться к сайтам и сервисам. Пресейл-инженер «Спикатела» Денис Ушаков добавляет, что регионам мало просто иметь электронные сервисы — важны их глубина и связность между собой.

Новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области — АПЭК в рейтинг пока не включает: они еще формируют собственную цифровую инфраструктуру. Госуслуги там предоставляют через единый портал «Я в России», который в агентстве называют временным решением на период интеграции. Ведущий аналитик АПЭК Виктория Мамонова уточнила, что для участия в рейтинге каждому из четырех регионов нужны собственные порталы, ведомственные сайты и каналы обратной связи. По ее прогнозу, при благоприятном сценарии эти регионы могут попасть в рейтинг в 2029 году.