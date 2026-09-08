В первой половине года от 50 до 60% российских девелоперов просрочили сдачу строящегося жилья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оценки экспертов рынка.

Покупатели все чаще отказываются от квартир на этапе строительства и переключаются на готовое жилье, так как риск получить ключи с опозданием стал слишком очевидным. Для застройщиков эта тенденция создает цепную реакцию: чем меньше денег поступает на эскроу-счета, тем труднее выполнять обязательства перед банками.

С возвращением штрафных санкций за просрочку финансовая нагрузка на девелоперов растет еще сильнее.

Москва: один корпус из десяти

В Москве без единого отставания от графика в 2026 году вводится только 11% новостроек, подсчитали аналитики компании «Метриум».

Из 182 корпусов, запланированных к сдаче в первом полугодии, уложились в сроки лишь 15 объектов, еще шесть были сданы досрочно. Оставшийся 161 корпус — почти 90% от запланированного объема — не достроили вовремя.

«Несмотря на завершение действия моратория на штрафы за перенос сроков ввода, застройщикам столичного региона требуется больше времени для полной стабилизации строительных графиков», — отметила директор департамента аналитики и консалтинга компании «Метриум» Юлия Иванова.

Она связывает это с трудностями подрядных организаций, которым приходится работать в условиях высокой ключевой ставки, а также с дефицитом кадров и сбоями в поставках на фоне международной напряженности. Проблема затрагивает все ценовые категории жилья.

В массовом сегменте «старой» Москвы из 34 запланированных корпусов в срок сдали лишь семь, еще два — досрочно.

В бизнес-классе из 57 корпусов вовремя сдали только семь, четыре — с опережением

В премиальном сегменте из 19 корпусов ни один не был сдан своевременно.

В высокобюджетном классе успели достроить только один объект из 16.

Оценки расходятся, но тревога общая

По всей России единой оценки у экспертов нет: цифры колеблются от 10% до 60% в зависимости от методики подсчета. Коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина оценивает долю переносов в 60% против 40% годом ранее.

«Такая ситуация во многом объясняется дорогим финансированием стройки, а также снижением спроса из-за ужесточения условий льготных ипотечных программ», — отметила она.

Более умеренную оценку приводит исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова. По ее данным, с переносом сдается каждый десятый дом в стране.

Причины она делит на две группы: в одних случаях нарушен строительный цикл, в других — дело в бюрократии и форс-мажоре.

«У части застройщиков просрочки накопились после действия моратория на взыскание неустоек дольщиками при нарушении сроков сдачи», — добавила Бочарникова.

Учредитель портала «Всеостройке.рф» Светлана Опрышко называет цифру, близкую к оценке Тумайкиной: более половины застройщиков страны в первом полугодии 2026 года сдали дома с опозданием.

«Отмена моратория на штрафы с 1 января частично дисциплинировала рынок, но срывы сохраняются», — подчеркнула Опрышко.

По ее словам, причины варьируются от региона к региону — дорогое проектное финансирование, падение спроса из-за недоступности ипотеки и дефицит кадров. Ситуацию осложняют инфляция и перебои в поставках при высокой загрузке подрядчиков.

Руководитель департамента управления проектами компании «Расцветай Столица» Геннадий Шитиков оценивает долю застройщиков с опозданием в 53%.

«Количественно переносов стало больше, но чаще всего речь идет о технических и плановых задержках», — указал он.

Коммерческий директор компании «Главстрой Регионы» Алексей Артошин связывает рост числа задержек со снижением спроса на жилье, но отмечает позитивный сигнал: средний срок переносов сокращается.

«В основном речь идет о сдвигах на 2-4 месяца в связи с коммерческим решением», — добавил Артошин.

Почему покупатели уходят в готовое жилье — и чем это грозит застройщикам

Смещение спроса в сторону завершенных проектов — прямое следствие изменившейся экономики строительства, объясняет Бочарникова. После перехода на проектное финансирование застройщикам стало сложнее демпинговать на этапе котлована, поэтому выгода для покупателя на старте сократилась.

«Экономическая выгода для дольщиков снизилась и не всегда способна покрыть затраты на аренду жилья на период строительства», — пояснила эксперт.

Гендиректор компании «Люди» Денис Жалнин добавил, что скорость наполнения эскроу-счетов определяет условия проектного финансирования.

«Проблемы у девелоперов нарастают как снежный ком: предложение на рынке остается большим, а перенос сроков сдачи только усугубляет ситуацию», — подчеркнул он.

Шитиков обращает внимание на ключевой риск: к моменту ввода объекта на эскроу-счетах должно быть достаточно средств, чтобы закрыть проектный кредит.

«Если покупатели массово уходят в готовое жилье, наполнение эскроу-счетов замедляется и девелопер рискует не закрыть кредитные обязательства перед банками», — предупредил эксперт.

Резкое падение продаж при сохраняющихся обязательствах перед кредиторами может обернуться кассовым разрывом, не исключает руководитель практики МЭФ Legal Станислав Соболев.

«В отношении застройщиков применяются специальные положения Закона о банкротстве, позволяющие достроить объект и передать дольщикам помещения либо вернуть им деньги», — отметил он.

Что делать покупателю, если жилье не сдано в срок

Если застройщик задержал сдачу более чем на два месяца, покупатель вправе расторгнуть договор долевого участия и потребовать возврата денег, напоминает Опрышко.

Подписание дополнительного соглашения с новой датой сдачи может лишить дольщика права на неустойку за уже случившуюся просрочку, предупредила Бочарникова.

«Помимо стоимости квартиры можно взыскать также неустойку за каждый день просрочки, проценты, компенсацию морального вреда и судебных расходов», — указала Опрышко.

В экспертном сообществе снова заговорили о необходимости пересмотреть механизм работы эскроу-счетов. Сокращение льготных ипотечных программ в сочетании с высокой ключевой ставкой рискует создать чрезмерную нагрузку по проектному финансированию для целого ряда девелоперов.