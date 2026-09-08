Металлургический комбинат «Каметсталь» в Каменском Днепропетровской области полностью остановил производство после удара в ночь на 5 сентября. Об этом сообщила на своем официальном сайте компания «Метинвест» украинского бизнесмена Рината Ахметова.

По данным компании, в результате атаки погибли пять человек — четыре сотрудника предприятия и работник подрядной организации. Еще четверо работников получили ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего их передали под наблюдение врачей.

«Метинвест» сообщил о повреждении агломерационного и доменного производств, а также энергетической и транспортной инфраструктуры комбината. На предприятии продолжаются аварийно-восстановительные работы. После разбора завалов специалисты должны оценить состояние оборудования и масштаб повреждений. Сроки возобновления производства пока неизвестны.

Российское Минобороны подтвердило нанесение удара по металлургическим предприятиям Днепропетровской области. В ведомстве заявили, что ночью 5 сентября российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности.

По версии Минобороны России, целями стали металлургические предприятия, которые обеспечивают продукцией украинский военно-промышленный комплекс. В числе пораженных объектов ведомство назвало комбинат «Каметсталь» и Днепровский металлургический завод.

Кроме того, российское военное ведомство заявило об ударах по логистическим центрам и электроподстанции в Николаевской области, а также по логистическому центру в Одесской области и сухогрузу с вооружением и военным имуществом для ВСУ в порту Черноморска.