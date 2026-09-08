В России не нужно создавать отдельный мессенджер для школьников, однако функционал соцсетей для детей следует доработать. Об этом RTVI заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«Я считаю, что отдельный мессенджер для школьников не нужен. Достаточно мессенджера “Макс” и “Сферум”. Однако нужно доработать соцсети под детей, и это должна быть комбинированная история», — сказал Свинцов.

По его мнению, для детей в возрасте до 14 лет должны быть введены ограничения на регистрацию в соцсетях, «потому что социальные сети до сих пор полны и нецензурной лексики, и негативного контента, и там по-прежнему орудуют различного рода всякие жулики и мошенники».

«При наличии детской сим-карты с 14 лет должно быть можно регистрироваться в соцсетях и мессенджерах. Причем мессенджеры, соцсети и операторы связи должны на себя взять функцию модерации контента. То есть, если это детская сим-карта, то функции должны быть урезаны», — сказал депутат.

То есть, пояснил он, «ребенок может пользоваться только в сегменте тех контактов, которые есть у него в записной книжке».

«То есть ему никто не может написать, его контакт не виден. Кроме того, сейчас, когда ты вбиваешь никнейм, подгружаются все данные. Так вот, в случае с ребенком это все на стороне оператора связи, на стороне социальной сети, на стороне мессенджера должно быть заблокировано. Кроме того, ребенок не должен иметь возможность получить доступ к взрослому контенту или, наоборот, взрослый не должен иметь возможность получить доступ к аккаунту ребенка», — рассуждает Свинцов.

Депутат считает, что у соцсетей и мессенджеров «должно быть два функционала».

«И этот функционал постепенно открывается. С момента достижения 14 лет он усеченный, потом в 16 лет еще немножко приоткрывается, и с 18 лет — полный доступ, как для взрослого человека», — пояснил Свинцов.

«Это все можно сделать настройками самого мессенджера, соцсети, но при наличии зарегистрированной детской сим-карты — понятно, что есть идентификатор, номер телефона, есть IMEI самого устройства. Это все прописывается у оператора, его база синхронизируется с базой социальной сети, мессенджера и со всем, что нужно синхронизировать. Это единый подход, и он позволит обезопасить детей. И помимо родительского контроля, помимо контроля со стороны школы еще появится системный контроль со стороны оператора связи и со стороны оператора той платформы, где ребенок зарегистрирован», — заявил собеседник RTVI.

Что касается мессенджеров, то, по мнению Свинцова, «здесь чуть-чуть сложнее».