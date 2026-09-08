Финские власти отчитались о завершении возведения заграждения на границе с Россией. Как сообщает Yle, строительство велось с марта 2023 года, а протяженность возведенных участков составила 200 км. Высота конструкции достигает 4,4 метра, она оснащена системой видеонаблюдения. Всего сухопутная граница между странами превышает 1300 км, при этом наиболее протяженные секции заграждения возведены на юго-востоке страны. Общая стоимость строительства составила 356 млн евро.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила изданию Yle, что заграждение — не символический жест, а практическая мера по обеспечению безопасности внешней границы Шенгенской зоны, за которую отвечает Финляндия как страна-участница соглашения. По ее словам, строительство стало вынужденным ответом на резкое изменение обстановки в сфере безопасности в Европе. Рантанен не исключила возведения дополнительных участков заграждения в будущем.

Министр также подтвердила, что все восемь пассажирских пунктов пропуска на границе с Россией остаются закрытыми, и решение об их открытии пока не рассматривается — по оценке Хельсинки, уровень угрозы на восточной границе не снизился.

Напомним, финские власти поэтапно закрывали пункты пропуска с 2023 года, объясняя это организованным, по их мнению, Россией потоком мигрантов из третьих стран. В Финляндии эти действия называют «гибридными атаками» и расценивают как угрозу национальной безопасности. Власти неоднократно заявляли, что граница останется закрытой вплоть до особого распоряжения.

Решение о строительстве заграждения парламент Финляндии принял в 2022 году. Поводом стал наплыв мигрантов: с 2023 года через границу с Россией в страну неожиданно прибыли более тысячи человек, большинство из которых подали прошения об убежище. После этого Финляндия полностью закрыла границу для пассажирского движения.

По оценкам властей, дальнейшее обслуживание заграждения будет обходиться в 1,5 млн евро в год. Известен лишь один случай, когда проситель убежища летом 2025 года сумел перебраться через заграждение, а в конце августа прошлого года пограничная служба сообщала, что под конструкцией прорыл лаз медведь.