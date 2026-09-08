Министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Мажейка распорядился проверять происхождение всего зерна, перевозимого транзитом из России и Беларуси через территорию страны — как кормового, так и пищевого. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства.

Мажейка официально обратился в Государственную службу продовольствия и ветеринарии с требованием немедленно расследовать происхождение всех партий зерна. «Ко всем партиям зерна, перевозимым из России и Беларуси, независимо от их назначения, должны применяться единые проверки. Мы должны сделать все возможное, чтобы инфраструктура нашей страны не использовалась для транзита украденного украинского зерна», — заявил министр.

По данным ведомства, с мая прошлого года Литва совместно с Украиной и Британией применяет схему обязательного лабораторного тестирования кормового зерна на таможенных складах. Однако изменения в логистике грузов указывают на то, что часть партий может проходить по упрощенным процедурам транзита или декларироваться как пищевое зерно, чтобы избежать контроля.

Министр призвал Государственную службу продовольствия и ветеринарии и Таможенное управление теснее взаимодействовать, чтобы своевременно выявлять и проверять рискованные грузы до их вывоза из страны.

Как сообщила служба, на прошлой неделе в порту Клайпеды были взяты образцы из одной из партий зерна — их направят на анализ во французскую лабораторию для установления страны происхождения. Пресс-секретарь ведомства Айсте Приелгаускайте рассказала агентству BNS, что власти подозревают: зерно могло быть произведено на Украине, а не в России, как указано в документах. Результаты лабораторного анализа ожидаются через две-три недели. Украиной, в данном случае, в Литве называют российскую территорию ЛДНР.

Тема вывоза зерна уже становилась поводом для дипломатического конфликта: в апреле МИД Украины обвинил Израиль в закупках такого зерна и вручил ноту протеста послу Израиля в Киеве, пригрозив Тель-Авиву мерами в случае разгрузки судна с зерном в порту Хайфы. Тогда сухогруз Panormitis получил отказ в разгрузке и покинул израильские воды. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал этот инцидент проявлением пиратства, а посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов позже заявил RTVI, что Москва остается основным поставщиком зерна в Израиль и не намерена сворачивать сотрудничество.