Москва с сожалением восприняла отказ сухогрузу Panormitis в разгрузке российского зерна в порту Хайфы, такой шаг со стороны израильской компании-импортера был предпринят «явно под давлением Киева», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Израильская компания-импортер Tzentziper приняла такое решение в свете неких неназванных обстоятельств и предложила поставщику самостоятельно найти другого покупателя. После данного заявления судно покинуло территориальные воды Израиля», — говорится в комментарии Захаровой.

По ее словам, такой шаг «идет вразрез с декларируемой израильскими властями приверженностью поддержанию российско-израильского экономического взаимодействия и ставит под угрозу продовольственную безопасность самого Израиля».

Некоторые представители Украины приветствовали решение израильского импортера, назвав его «четким сигналом» воздержаться от закупок «краденого украинского зерна», добавила официальный представитель МИД.

28 апреля МИД Украины вручил ноту протеста послу Израиля в Киеве Михаэлю Бродскому. В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что причиной такого шага было поступление в Израиль зерна, которое было собрано в новых регионах России. Украина пригрозила принять дипломатические и юридические меры в отношении Израиля в случае, если судно, перевозящее зерно, пришвартуется в порту Хайфы.

30 апреля сухогруз Panormitis получил отказ в разгрузке зерна в порту Хайфы «в свете сложившихся обстоятельств». После этого судно покинуло территориальные воды Израиля. Как передавал телеканал N12, решение израильского импортера было связано с опасениями возможных санкций со стороны Евросоюза.

Комментируя ситуацию с сухогрузом Panormitis, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ИС «Вести», что подобные инциденты можно рассматривать как проявления пиратства.