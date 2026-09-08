В Саратове при атаке беспилотников пострадали десять человек, в том числе трое детей, повреждены несколько жилых домов. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«В результате атаки вражеских беспилотников зафиксированы повреждения нескольких домов в Саратове. <…> Пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализированы шесть человек, угрозы жизни нет», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона поручил министерству здравоохранения взять лечение пострадавших под особый контроль, а руководству города — организовать оперативный штаб для жителей поврежденных домов и открыть для них пункт временного размещения.

В Белгородской области за минувшие сутки при ударе ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Еще четыре человека пострадали в Белгородском, Грайворонском, Краснояружском и Шебекинском округах. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

По словам Шуваева, за сутки регион подвергся 112 атакам, которые затронули 14 округов. ВСУ семь раз применили артиллерию и реактивные системы залпового огня. Всего были сбиты и подавлены 130 беспилотников.

В Стародубе Брянской области под удар попала автозаправочная станция, рассказал врио главы региона Егор Ковальчук. По его данным, на месте от ран погиб 39-летний мужчина, еще трое пострадали, им оказали медпомощь.

Кроме того, повреждены навес, окна двух административных зданий и три автомобиля. Ковальчук выразил соболезнования близким погибшего и пообещал поддержку его семье. По его информации, за сутки над областью уничтожили 81 беспилотник.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что за ночь были сбиты 18 БПЛА над одним городским округом и семью районами области; пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

В Ростовской области ночью при отражении воздушной атаки уничтожили около 100 дронов в десяти районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Чертковском районе из-за падения обломков загорелась сухая трава. Пожар потушили, пострадавших нет.

По данным Минобороны России, с 20:00 мск 7 сентября до 8:00 мск 8 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 384 беспилотника самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.