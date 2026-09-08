Число задержаний Иммиграционной и таможенной полицией (ICE) в июле и августе превысило 50 тысяч человек в месяц — рекордный показатель для второй администрации Трампа. При этом статистика опровергает заявления Белого дома о том, что аресты направлены прежде всего на опасных преступников, пишет The Hill.

По данным Deportation Data Project, у 55% задержанных вообще не было контактов с правоохранительными органами, а еще 24% сталкивались с обвинениями, но не были осуждены. Таким образом, речь идет преимущественно о людях без криминального прошлого — многие из них уже находились в поле зрения властей как заявители на статус беженца или участники других иммиграционных процедур.

Эксперт по иммиграции Аарон Райхлин-Мельник из American Immigration Council отмечает, что администрация переключается с задержания реальных преступников, которые несут угрозу общественной безопасности на всех остальных, чтобы выполнить план по количеству арестов, спущенный Белым домом. По его словам, таких людей проще всего найти, поскольку они сами сообщили властям, кто они и где живут.

Министерство внутренней безопасности (DHS) при этом продолжает утверждать в соцсетях, что 70% задержанных имеют судимости — хотя, по словам Райхлин-Мельника, этот показатель не соответствует действительности как минимум с мая 2025 года.

Риторика официальных лиц также расходится с прежними заявлениями о фокусе на «худших из худших». Министр внутренней безопасности Марквейн Маллин заявил, что для властей неважно, есть ли у нелегального мигранта судимость — сам факт незаконного пересечения границы уже основание для депортации. А «царь границы» Том Хоман ранее признавал, что среди задержанных примерно половина не имеет криминального прошлого.

Опрошенные изданием эксперты называют несколько причин роста арестов: более скрытная тактика правоприменения при Маллине — в отличие от широко освещавшихся рейдов при экс-главе DHS Кристи Ноэм, — а также одновременное использование сразу нескольких инструментов: уличные задержания, проверки при явке в иммиграционные службы, аресты в аэропортах.

Рост арестов вызвал недовольство даже среди части республиканцев из штатов с крупными мигрантскими общинами. Конгрессвумен от Флориды Мария Эльвира Салазар заявила, что нельзя путать бандита с садовником, а няню — с наркоторговцем. Ее коллега по штату Марио Диас-Баларт признал, что правоприменение в некоторых случаях стало чрезмерным, хотя саму работу по укреплению границы назвал успешной. Салазар также отметила, что администрация не учитывает вклад в экономику мигрантов без судимостей, которые десятилетиями работают в строительстве, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях.