Ограничить застройщиков и перейти в сфере строительства к госзаказу предложил в разговоре с RTVI первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев.

«Комфортабельное жилье в социальном государстве должно быть базовым правом гражданина, а не только инвестиционным активом. И обеспечить это может только государство, если будет заботиться об интересах людей, а не олигархата. То есть следить за тем, чтобы жилье было комфортным для жизни, чтобы рядом была нормальная инфраструктура и чтобы гражданам не приходилось по 20-30 лет проводить в ипотечной кабале, ограничивая себя во всем», — заявил он.

Ограничение влияния крупного строительного бизнеса на жилищную политику, усиление государственного контроля и увеличение доли социального жилья — это, по его словам, три взаимосвязанные вещи, потому что интерес застройщиков — прибыль, и больше ничего.

«Поэтому они строят гигантские ульи вместо нормальных домов из всяких панелей и “газоблоков” вместо нормального кирпича, впихивают эти кошмарные постройки друг на друга “окна в окна” и не отвечают за качество. Продали и забыли. А люди, заплатив огромные деньги за эти, с позволения сказать, квартиры, потом годами тратят деньги на исправление их брака», — отметил парламентарий.

Он обратил внимание на то, что депутаты фракции уже разработали законопроект об увеличении гарантийных сроков для объектов долевого строительства до 20 лет, технологического и инженерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, — до 10 лет, «чтобы можно было привлекать застройщиков к ликвидации их косяков».

«Лоббисты от отрасли добиваются для себя самых удобных участков, через отраслевые ассоциации влияют на градостроительные нормы, СНиПы и законодательство о землепользовании, добиваясь снижения требований к инсоляции, парковкам, озеленению и плотности застройки — и все это ради увеличения прибылей. Плевать им на тех, кто будет жить в их человейниках», — сказал Коломейцев.

Депутат Госдумы убежден, что «ограничить влияние крупных застройщиков и усилить государственный контроль за их работой можно только путем перехода к прямому госзаказу или проектам, где государство выступает соинвестором, выкупая часть площадей под социальные нужды еще на этапе котлована».

«Это не даст коммерсантам возможность бесконтрольно повышать цены к моменту сдачи дома», — полагает он.

Также, продолжил парламентарий, нужно пересмотреть нормативы по разрешенной плотности и этажности застройки, привязать ее к пропускной способности дорог и мощностям сетей, к согласованию проектов привлечь независимых от застройщиков архитекторов. По его убеждению, пришла пора прекратить «уродовать наши города гигантскими кошмарными коробками».

Кроме того, рассуждает депутат, следует «установить лимиты на долю одного девелопера в объеме годового ввода жилья в конкретном муниципалитете».

«Аукционы на землю под застройку следует проводить прозрачно и открыто. И обязательно увеличить долю социального жилья в коммерческих проектах — для очередников, для нужных городу специалистов. А лучше вообще не давать разрешений под застройку тем, кто не готов выделить 20-30% квартир на социалку», — заявил Коломейцев.

Также коммунист считает, что для решения жилищной проблемы граждан правильно будет выделять молодым семьям бюджетные субсидии для приобретения жилья с поэтапным списанием в зависимости от количества детей: при рождении первого должно списываться 25% долга, второго — 50%, третьего — вся сумма.

«Таким образом будут стимулироваться и позитивные процессы в демографии», — заключил депутат.