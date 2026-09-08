Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения конфликта с Ираном цены на нефть могут резко снизиться. По его прогнозу, стоимость топлива сначала опустится до $0,79 за литр и в дальнейшем ниже $0,53 за литр.

«Цены на нефть резко упадут, (…) когда мы выиграем войну с Ираном. Три доллара за галлон, а в конечном счете — ниже двух долларов за галлон», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что снижение произойдет быстро.

Американский президент также вновь заявил, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

На этом фоне в Вашингтоне заявили о готовности противодействовать попыткам Тегерана ограничить судоходство через Ормузский пролив. Об этом телеканалу «Аль-Джазира» сообщил неназванный представитель Госдепартамента США.

«Мы продолжим принимать решительные меры против попыток Ирана шантажировать мировую экономику. Мы не позволим Ирану нарушать судоходство в Ормузском проливе и держать мировую экономику в заложниках», — сказал представитель ведомства.

По его словам, США координируют свои действия с партнерами в регионе.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что экономическое давление Вашингтона может привести к полной блокаде иранскими военными района Ормузского пролива. В соцсети X он написал, что Тегеран пересмотрел оперативную стратегию в отношении американских кораблей и военных баз.

«В последние дни Вашингтон получил четкое предупреждение о новых иранских ракетах. Экономическая война будет встречена морской зоной отчуждения через Персидский залив до периметра блокады. Оперативная стратегия в отношении американских кораблей и баз была фундаментально пересмотрена», — написал Резаи.

В понедельник в МИД Ирана заявили, что Тегеран считает законными возможные меры по защите своих интересов в ответ на морскую блокаду и введенные США санкции.

В августе Вашингтон начал операцию «Экономический изгой», направленную на усиление финансовой изоляции Ирана и давление на Тегеран с целью добиться уступок в конфликте.

В начале сентября министр финансов США Скотт Бессент сообщил о присоединении Евросоюза к кампании экономического давления на Иран.