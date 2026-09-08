Ирландия планирует увеличить минимальный срок проживания в стране для получения гражданства с пяти до восьми лет. Об этом сообщает издание Irish Examiner со ссылкой на планы министерства юстиции страны.

Министр юстиции Джим О´Каллаган завтра представит правительству на рассмотрение законопроект о приоритетном порядке подготовки поправок к закону о гражданстве и национальности Ирландии 2026 года. Как пишет газета, речь идет о «самой масштабной реформе правил получения ирландского гражданства за последнее поколение».

Согласно новым требованиям, претенденты на гражданство должны будут подтвердить владение английским или ирландским языком на достаточном уровне. Также вводится экзамен на знание основ ирландского общества, политики и государственного устройства — так называемых «гражданских основ».

Кроме языковых и цивилизационных тестов, заявители должны будут доказать свою финансовую самостоятельность и соответствие определенному уровню годового дохода. Конкретный размер доходного порога министр будет устанавливать самостоятельно, ориентируясь на данные Центрального статистического управления о зарплатах, трудовых издержках и стоимости жизни.

Отдельным условием станет запрет на получение социальных выплат в течение двух лет до подачи заявления на гражданство. Заявитель также не должен получать выплаты по социальному обеспечению или жилищную поддержку в любой момент процесса натурализации.

Восьмилетний срок проживания будет складываться из двух лет непрерывного проживания непосредственно перед подачей заявления, а также шести лет проживания в течение предыдущих десяти лет. Как рассказали изданию источники, такой подход призван «установить пропорциональный график, который стимулирует постепенную экономическую и социальную интеграцию».

Изменятся и требования для супругов ирландских граждан, претендующих на натурализацию. Теперь необходимо состоять в браке или гражданском партнерстве с ирландским гражданином не три года, как сейчас, а пять лет.

При этом супруги должны проживать совместно, а сам заявитель — находиться в Ирландии в течение пяти лет до подачи заявления, включая два года непрерывного проживания непосредственно перед обращением и три года проживания в течение последних пяти лет. К супругам граждан Ирландии также будет применяться требование о владении английским, ирландским или ирландским жестовым языком, а также о базовом понимании работы общества, правительства и конституции страны.

Отдельное положение законопроекта дает министру юстиции право лишать натурализованного ирландского гражданства по соображениям общественного порядка и национальной безопасности. Кроме того, время, проведенное в Ирландии украинцами по программе временной защиты, не будет засчитываться в срок проживания, необходимый для получения гражданства.

Если человек совершил иммиграционное правонарушение до или во время рассмотрения заявления, гражданство ему не предоставят.

Языковой тест предусматривает возможность использования ирландского жестового языка, что должно обеспечить заявителям возможность «интегрироваться и эффективно общаться в гражданской и повседневной жизни», пишет издание. При этом законопроект содержит оговорку, позволяющую министру освобождать от этого требования отдельных заявителей, чтобы не «чрезмерно дискриминировать уязвимых просителей».

С 2021 года ирландское гражданство получили около 235 тысяч человек, из них 26 400 — в 2025 году. На самой недавней церемонии натурализации, которая прошла в июне в городе Килларни, гражданами Ирландии стали 4600 человек из 139 стран.

Премьер-министр Ирландии Микол Мартин подтвердил, что правительство обсудит эти предложения, и заявил, что изменения приблизят Ирландию к практике других европейских государств.

«В том, что касается предложений по гражданству, это приближает нас к другим государствам-членам Европейского союза… в первую очередь в части увеличения срока проживания с пяти до восьми лет, а также в части языка — английского языка и определенного базового знакомства с ирландским языком, и понимания Ирландии, разумеется, и ценностей нашей страны, а также обеспечения того, чтобы вместе с гражданством появлялась и способность вносить вклад в жизнь общества», — сказал он.

По словам премьера, необходимо соблюсти баланс между самостоятельностью и независимостью человека и его полной зависимостью от государства, добавив, что кабинет министров обсудит эти предложения и продвинет их дальше.

«Я считаю, что это правительство добилось значительных и решительных перемен. У нас сейчас более жесткая и надежная миграционная система, число тех, кто ищет убежища, сокращается и сокращалось на протяжении последних 12 месяцев. И в части возвращения [мигрантов на родину] все это тоже происходит более эффективно и результативно», — отметил он.

Лидер партии Aontu Педар Тойбин, который давно выступает за введение языковых требований, назвал новые правила давно назревшей мерой и напомнил, что Ирландия остается единственной страной в Европе без языкового порога для новых граждан.

«Невозможно интегрироваться, если не можешь общаться», — сказал он.

По словам Тойбина, отсутствие общего языка становится серьезным барьером для мигрантов при поиске работы, обращении за медицинской помощью и в целом при построении жизни в новой стране.

Отвечая на вопрос, должен ли порог применяться к одному языку или сразу к двум, Тойбин сказал, что ожидает введения требования по одному языку — английскому, но при этом считает обоснованным требовать хотя бы базового понимания ирландского языка, сравнив это с ситуацией, когда человек, оказавшись за границей, способен «заказать пиво» на местном языке.

Дискуссия о языковых требованиях вновь обострилась в июле после того, как был осужден Риад Бушакер, совершивший в 2023 году нападение с ножом в школе на Парнелл-сквер. Тогда выяснилось, что натурализованному гражданину, несмотря на десятилетия жизни в Ирландии, на протяжении всего суда требовался переводчик, а базовым английским он не владел.

Тогда же тщательное министр юстиции Джим О`Каллаган признал, что нынешняя система натурализации в стране остается «на более либеральной стороне» по сравнению с другими европейскими государствами, но от обещаний реформы уклонился, сославшись на административную нагрузку, которую могло бы создать тестирование заявителей.

Отдельно депутат от партии Aontu Пол Лоулесс заявил, что человек может десятилетиями жить на социальные выплаты, не интегрируясь в общество и не владея языком.

«Да, по-моему, это невероятно, что человек может проживать здесь 20 или 30 лет, живя на социальном обеспечении, и не быть интегрированным в общество, не говорить на языке», — сказал он.

По его словам, ответственность за интеграцию должна лежать на самом человеке, который претендует на ирландское гражданство.